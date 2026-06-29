Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans darīja visu iespējamo, lai parlamenta vēlēšanas izskatītos maksimāli ģeopolitiskas. Viņš uzvarēja, tomēr savu galveno mērķi nesasniedza.

Ģeopolitiskās ass izmantošana

Pirmsvēlēšanu kampaņas laikā Armēnijā neviena valsts un tās līdera vārds netika pieminēts biežāk kā "Azerbaidžāna" un "Alijevs". Spriedze Azerbaidžānas un Armēnijas attiecībās ir svira, ar ko var efektīvi iedarboties uz elektorātu. Valdības vadītājs Pašinjans apgalvoja, ka opozīcijas uzvaras gadījumā septembrī sāksies karš ar Azerbaidžānu un Turciju. Eksperti gan tam maz tic, tomēr skaidrs, ka opozīcijas spēki visdrīzāk sabotētu esošās vienošanās ar Briseli un Vašingtonu, kas mazina Krievijas militāru klātbūtni Dienvidkaukāzā.

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