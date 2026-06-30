Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs intervijā Polijas televīzijas kanālam "Polsat News" paziņojis, ka Polija nenodos Ukrainai solītos iznīcinātājus MiG-29, jo Kijiva atteikusies dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām.
Pēc ministra teiktā, Kijivai tika piedāvāts risinājums "MiG apmaiņā pret droniem", jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanā un apmaiņa būtu noderīga abu valstu militārajai sadarbībai. Vēl janvārī bija runa par deviņām padomju laika lidmašīnām, bet šovasar parādījās informācija, ka Ukraina darījumā vairs nav ieinteresēta. Pēc Kosiņaka-Kamiša teiktā, Ukraina sākotnēji piekritusi, bet neizpildīja vienošanos.
"Tāpēc Ukrainai nebūs MiG lidmašīnu, jo Polijai nav bezpilota lidaparātu vai iespēju tos izmantot," teica ministrs. Vienlaikus ministrs pauda, ka Polijas lēmums bez nosacījumiem nosūtīt militāro tehniku uz Ukrainu pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākumā bijis pareizs. Taču pašreizējā Polijas valdība ieņem daudz stingrāku nostāju attiecībā uz savu nacionālo interešu aizstāvību.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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