Otrajā darba dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām Valsts policija apturējusi septiņus transportlīdzekļu vadītājus, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā statistika.
Trīs dzērājšoferi pieķerti Zemgales reģionā, bet pa diviem šādiem pārkāpumiem fiksēts Rīgā un Kurzemē, savukārt Vidzemē un Latgalē nav konstatēts neviens dzēris autovadītājs.
No visiem septiņiem alkohola reibumā esošajiem autovadītājiem seši bijuši stipri piedzērušies, sēdušies pie stūres bez tiesībām vai arī izraisījuši avāriju. Viens pārkāpējs ticis cauri ar administratīvo atbildību, kas nozīmē, ka viņa organismā alkohola koncentrācija nav pārsniegusi 1,5 promiles.
Divos no sāktajiem kriminālprocesiem dzērājšoferiem konfiscēti spēkrati, bet četros gadījumos no viņiem tiks piedzīta naudas summa, kas var sasniegt pārkāpumā izmantotā transportlīdzekļa vērtību.
Šogad Jāņu brīvdienas izcēlās ar lielu aizturēto dzērājšoferu skaitu, taču policija pastiprinātu satiksmes kontroli turpināja arī pirmajā dienā pēc svētkiem.
Piecās svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 81 transportlīdzekļa vadītāju alkohola reibumā, tajā skaitā 53 gadījumos sākti kriminālprocesi, kas lielākoties nozīmē, ka autovadītāji bija stipri piedzērušies.
Šogad divās oficiālajās svētku dienās — Līgo dienā un Jāņu dienā — policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pērn divās svētku dienās tika aizturēti vien 23 dzērājšoferi, bet 2024. gadā — 36, liecina aģentūras LETA arhīvs.
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