Daudzi futbola klubi un valstu izlases izceļas ar faniem, taču neparastākais līdzjutējs, pat talismans Pasaules kausā ir Kongo Demokrātiskajai Republikai. Kamēr laukumā ir 11 spēlētāji, divpadsmitais stāv un – nekrīt! – tribīnēs. Proti, par “dzīvo Lumumbu” iesauktais izlases fans pusotru stundu un pat ilgāk nostāv gluži kā statuja.

Kad “Leopardi” – Kongo DR komandas oficiālā iesauka – dodas laukumā, līdzjutēju skatieni pievēršas arī skatītājiem, meklējot, vai viņu rindās ir “Lumumba Vea” jeb “Lumumba ir dzīvs”. Kādreizējais maiznieks Mišels Kuka Mboladinga kļuva plaši pazīstams 2025. gada Āfrikas Nāciju kausa izcīņā Marokā. Tur katras Kongo DR spēles laikā viņš stāvēja uz paaugstinājuma ar tērauda stingru skatienu, paliekot pilnīgi nekustīgs ar paceltu labo roku no sākuma līdz pat fināla svilpei.

Neparasti līdzīgs Patrisam Lumumbam

Šī poza ir cieņas apliecinājums Patrisam Emerijam Lumumbam, Kongo pirmajam premjerministram pēc neatkarības iegūšanas no Beļģijas 1960. gada jūnijā. Mboladinga ir pārsteidzoši līdzīgs, viņš apzināti griež matus tādā pašā stilā, nēsā retro brilles un elegantus uzvalkus. Jau kopš 2013. gada Mboladinga trenējies

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