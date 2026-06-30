Valsts policijas amatpersonas aizturējušas divus vīriešus aizdomās par velosipēdu zādzībām Liepājā, kas notikušas šajā mēnesī. Vienam no aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un aicina atsaukties velosipēdu zādzībās cietušos, informē policijā.
Šā gada jūnijā Valsts policijā saņemta informācija par vairāku velosipēdu zādzībām. Proti, 6. jūnijā konstatēts, ka Liepājā, Dārza ielā, no daudzdzīvokļu nama kāpņu telpas piektajā stāvā nozagts velosipēds. Vēlāk tajā pašā adresē, bet stāvu zemāk, konstatēta cita velosipēda zādzība. Tāpat Klaipēdas ielā konstatēts, ka no daudzdzīvokļu mājas pagalma tika nozagts velosipēds, kurš bija novietots stāvēšanai, un Liepājā, Lielajā ielā, konstatēts, ka no velosipēdu novietnes nozagts velosipēds.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesus un 25. jūnijā aizdomās par zādzību izdarīšanu aizturēja vīrieti. Sestdien, 27. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu, kas ir stājies spēkā. Savukārt vakar, 29. jūnijā, aizdomās par zādzību veikšanu aizturēts vēl viens vīrietis, un rīt, 1. jūlijā, plānots doties uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu.
Abi vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un tikuši sodīti. Valsts policija turpina skaidrot arī vīriešu saistību ar citām velosipēdu zādzībām Liepājā. Tāpat Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri ir konstatējuši velosipēda zādzību, taču nav par to ziņojuši Valsts policijai.
Likumsargi iedzīvotājiem atgādina, ka daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas un koplietošanas telpas nav drošas divriteņu glabāšanai. Vislabāk divriteni uzglabāt slēdzamās telpās, kur tam nepiederošas personas nevar piekļūt.
Saskaņā ar Krimināllikumu bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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