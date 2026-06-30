Kāds noslēpumains taisnības cīnītājs Mehiko ieguvis iesauku “Meksikāņu Betmens”. Viņš dzenas pakaļ motociklu zagļiem un ar līmlenti pietin tos pie apgaismes stabiem. Pēdējo divu nedēļu laikā vismaz pieci vīrieši bijuši piesieti pie stabiem ar aizlīmētām mutēm un uz sejas uzrakstītu vārdu “ratero” – “zaglis”.
Kā savu atpazīstamības zīmi nezināmais supervaronis uz garnadžu sejā uzzīmējis kaķa ūsas. Viņš ķēries pie krasām metodēm pēc tam, kad Halisko štata Lagosas de Moreno pilsētā strauji pieauga motociklu zādzību skaits. Virs gūstekņiem atstātas arī lielas rozā papīra lapas, kurās detalizēti aprakstīts, ko viņi pastrādājuši. Turpat netālu pamesti arī, domājams, nozagtie motocikli.
Policija meklē “supervaroni” un uzsver, ka piesietie vīrieši šajā situācijā tiek uzskatīti par cietušajiem. Viņi bija nepārprotami piekauti, viens atstāts asinīs un zilumos, visiem sniegta medicīniskā palīdzība. Pirmais gadījums konstatēts 13. jūnijā, kad kāds jaunietis atrasts piesiets pie staba ar kartona zīmi, kurā viņš apsūdzēts zādzībā.
Tikmēr kaimiņos esošajā Mičoakanas štatā sieviešu izveidotas vienības patrulē ar triecienšautenēm, lai aizsargātu sevi no nežēlīgā Halisko Jaunās paaudzes karteļa (CJNG). Sieviešu cīnītāju grupa uzbūvējusi pat barikādes, lai atvairītu Halisko bandītus, kuri ir vainojami slepkavību skaita pieaugumā. Viņi pat izgriež upuru sirdis un pakar līķus pie automaģistrāļu tiltiem kā brīdinājumu konkurentiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu