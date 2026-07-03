Jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas veica vairākus operatīvos pasākumus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti Augšdaugavas novadā un Daugavpilī. Valsts policija uzsākusi trīs kriminālprocesus un aizturējusi četras personas. Kopumā izņemts aptuveni 1,2 kg marihuānas un 325 grami amfetamīna. Uzsāktajos kriminālprocesos turpinās izmeklēšana, informē policijā.
Aizvadītajā mēnesī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas uzsākušas trīs kriminālprocesus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Šā gada 16. jūnijā iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, pārbaudot operatīvo informāciju, amatpersonas Augšdaugavas novada Naujenes pagastā pie 2005. gadā dzimuša vīrieša atrada un izņēma 130 gramus marihuānas. Persona tika aizturēta.
Savukārt 26. jūnijā Kriminālpolicijas biroja amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, Daugavpilī aizturēja 1990. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi pie personas atrada un izņēma gan narkotiskās vielas — 325 gramus amfetamīna, gan skaidru naudu 3 484 eiro. Tāpat pie personas tika atrasta gāzes pistole, kas arī tika izņemta. Policijas rīcībā ir informācija, ka persona ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti nodarbojās Daugavpils pilsētas teritorijā. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Par šiem abiem noziedzīgajiem nodarījumiem Valsts policijā ir uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Turpinot darbu, šā gada 27. jūnijā Valsts policijas amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju, saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti Daugavpilī pie diviem 1993. gadā dzimušiem vīriešiem atrada un izņēma 1,115 kilogramus marihuānas un skaidru naudu 1015 eiro. Likumsargi notikuma vietā aizturēja abas personas un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Pret aizturētajiem vīriešiem Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu