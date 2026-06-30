Francijas policija valsts dienvidos otrdien uzsāka plašu operāciju, lai notvertu vainīgo, kurš pirmdien ap pulksten 21 novietoja un aktivizēja spridzekli pie kādas dzīvojamās mājas ieejas Monako firstistē.
Sprādzienā tika ievainots 58 gadus vecais Ukrainas oligarhs Vadims Jermolajevs un vēl divas personas, visdrīzāk, viņa dzīvesbiedre un 13 gadus vecais dēls. Cietušie ievietoti slimnīcā Nicā, sievietes stāvoklis ir visnopietnākais. Monako firsts Albērs II incidentu raksturojis kā "šaušalīgu noziegumu", kas izraisījis "šoku visā monegasku (Monako pilsoņu) kopienā". Pārticīgās Monako vēsturē iepriekš nekas tāds nav piedzīvots. Uzskata, ka spridzinātājs paslēpies Francijas teritorijā. Pašdarinātā bumba bija pildīta ar metāla skrūvēm un skrotīm un ielikta mugursomā. Eksplozija izsita arī tuvējā veikala logus. Trīs cilvēki savainojušies ar stikliem, bet viens cietis no šoka.
Monako dzīvojošais Jermolajevs kopš 2023. gada decembra ir pakļauts Ukrainas sankcijām saistībā ar viņa darbošanos alkohola biznesā Krievijas okupētajā Krimas pussalā. Iepriekš viņš bija pazīstams kā nekustamo īpašumu attīstītājs Dnipro pilsētā, pēc žurnāla "Forbes" 2020. gada aplēsēm skaitījās 39. bagātākais ukrainis pasaulē ar 230 miljonu ASV dolāru kapitālu. 2019. gadā Jermolajevs atteicās no Ukrainas pilsonības un kļuva par Kipras pilsoni.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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