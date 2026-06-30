Strazdiņš par LVM lietu: "Atlīdzība, ko es saņemu, ir krimināllieta"

Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš apstiprināja, ka pret viņu ir sākts kriminālprocess.
Viņš norādīja, ka iepriekš izskanējusī informācija, ko iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) bija publicējis, bijusi nepatiesa. Pēc Strazdiņa teiktā, ministrs vēlāk atvainojies un skaidrojis, ka attiecīgā amatpersona saņēmusi rājienu par nepatiesas informācijas sniegšanu.
Komentējot sākto kriminālprocesu, Strazdiņš pauda vilšanos. Viņš norādīja, ka vienmēr sadarbojies ar Valsts policiju un kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", ziņojis par kiberdrošības ievainojamībām, apmācījis policijas izmeklētājus kiberdrošības jautājumos, kā arī sniedzis informāciju par krāpniecības centriem Rīgā un citiem ar kibernoziedzību saistītiem jautājumiem.
Tāpat viņš uzsvēra, ka izglītojis sabiedrību un palīdzējis valstij, par to neprasot atlīdzību.
"Atlīdzība, ko es saņemu, ir krimināllieta,"
sacīja Strazdiņš.
Viņš norādīja, ka darbojas kā pētnieciskais žurnālists, kurš pēta kibernoziegumus. Pēc viņa teiktā, pret viņu vērsās kā pret žurnālistu — veikta kratīšana, konfiscēta ierīce un sākts kriminālprocess. Strazdiņš atzina, ka ir ļoti vīlies situācijā. Viņš piebilda, ka šis nav pirmais gadījums, kad viņam bijušas sarunas ar policiju.
Strazdiņš arī norādīja, ka viņam pārmests, ka viņš it kā apmāca ļaundarus, taču viņš šādu apgalvojumu raksturoja kā absurdu.
Viņš skaidroja, ka informāciju savos materiālos pasniedz iespējami vienkāršā valodā, lai to saprastu ikviens iedzīvotājs. Pēc Strazdiņa teiktā, krāpnieki no viņa publicētajiem video neko neiemācās, jo viņi zināšanas iegūst no specializētas literatūras un personām, kas viņus apmāca krāpniecības centros. Viņaprāt, nav pamatoti vainot cilvēku, kurš informē par sistēmas ievainojamībām, nevis risināt pašas problēmas cēloni.
Komentējot, vai saziņā ar kibernoziedznieku viņš sevi pozicionējis kā LVM pārstāvi, Strazdiņš norādīja, ka ar ļaundariem sazinās gandrīz katru dienu un zina, kā veidot komunikāciju, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Viņš skaidroja, ka šajā gadījumā esot rakstījis tekstus tā, lai šis hakeris atbildētu. "Tekstus kurus rakstīju ir redzami manā "Youtube" video. Es liku nojaust, ka man ir kāda saistība ar LVM, tāpēc, lai viņš man iedotu informāciju, kura presē bija nepatiesa."
Viņš skaidroja, ka publiski bija izskanējis, ka izpirkuma maksa neesot prasīta. "Kad man uzdeva šo jautājumu mediji — es teicu, ka tā nav patiesība." Šādu jautājumu motivēts viņš esot sazinājies ar pašu krāpnieku, pašu hakeri, lai noskaidrotu, kāda ir izpirkuma maksa.
Strazdiņš uzsvēra, ka viņam neesot bijis mērķis gūt labumu vai kādam nodarīt kaitējumu, bet gan iegūt informāciju pētnieciskā darba vajadzībām.