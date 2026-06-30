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#krāpšana #policija

Strazdiņš par LVM lietu: "Atlīdzība, ko es saņemu, ir krimināllieta"

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 30. jūnijs, 15:32
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2026. gada 30. jūnijs, 15:32
Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš.
Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš apstiprināja, ka pret viņu ir sākts kriminālprocess.

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Viņš norādīja, ka iepriekš izskanējusī informācija, ko iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) bija publicējis, bijusi nepatiesa. Pēc Strazdiņa teiktā, ministrs vēlāk atvainojies un skaidrojis, ka attiecīgā amatpersona saņēmusi rājienu par nepatiesas informācijas sniegšanu.

Komentējot sākto kriminālprocesu, Strazdiņš pauda vilšanos. Viņš norādīja, ka vienmēr sadarbojies ar Valsts policiju un kiberincidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", ziņojis par kiberdrošības ievainojamībām, apmācījis policijas izmeklētājus kiberdrošības jautājumos, kā arī sniedzis informāciju par krāpniecības centriem Rīgā un citiem ar kibernoziedzību saistītiem jautājumiem.

Tāpat viņš uzsvēra, ka izglītojis sabiedrību un palīdzējis valstij, par to neprasot atlīdzību.

"Atlīdzība, ko es saņemu, ir krimināllieta,"

sacīja Strazdiņš.

Viņš norādīja, ka darbojas kā pētnieciskais žurnālists, kurš pēta kibernoziegumus. Pēc viņa teiktā, pret viņu vērsās kā pret žurnālistu — veikta kratīšana, konfiscēta ierīce un sākts kriminālprocess. Strazdiņš atzina, ka ir ļoti vīlies situācijā. Viņš piebilda, ka šis nav pirmais gadījums, kad viņam bijušas sarunas ar policiju.

Strazdiņš arī norādīja, ka viņam pārmests, ka viņš it kā apmāca ļaundarus, taču viņš šādu apgalvojumu raksturoja kā absurdu.

Viņš skaidroja, ka informāciju savos materiālos pasniedz iespējami vienkāršā valodā, lai to saprastu ikviens iedzīvotājs. Pēc Strazdiņa teiktā, krāpnieki no viņa publicētajiem video neko neiemācās, jo viņi zināšanas iegūst no specializētas literatūras un personām, kas viņus apmāca krāpniecības centros. Viņaprāt, nav pamatoti vainot cilvēku, kurš informē par sistēmas ievainojamībām, nevis risināt pašas problēmas cēloni.

Komentējot, vai saziņā ar kibernoziedznieku viņš sevi pozicionējis kā LVM pārstāvi, Strazdiņš norādīja, ka ar ļaundariem sazinās gandrīz katru dienu un zina, kā veidot komunikāciju, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Viņš skaidroja, ka šajā gadījumā esot rakstījis tekstus tā, lai šis hakeris atbildētu. "Tekstus kurus rakstīju ir redzami manā "Youtube" video. Es liku nojaust, ka man ir kāda saistība ar LVM, tāpēc, lai viņš man iedotu informāciju, kura presē bija nepatiesa."

Viņš skaidroja, ka publiski bija izskanējis, ka izpirkuma maksa neesot prasīta. "Kad man uzdeva šo jautājumu mediji — es teicu, ka tā nav patiesība." Šādu jautājumu motivēts viņš esot sazinājies ar pašu krāpnieku, pašu hakeri, lai noskaidrotu, kāda ir izpirkuma maksa.

Strazdiņš uzsvēra, ka viņam neesot bijis mērķis gūt labumu vai kādam nodarīt kaitējumu, bet gan iegūt informāciju pētnieciskā darba vajadzībām.

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Ieteiktie raksti

Tāpat Strazdiņš norādīja, ka, viņaprāt, tas bijis vienīgais veids, kā iegūt nepieciešamo informāciju, un šāda rīcība bijusi nepieciešama, lai veiktu pētījumu.

Plašāku komentāru par kriminālprocesu Strazdiņš nesniedza.

Jau rakstīts, ka policija pirmdien paziņoja, ka ir konstatējusi gadījumu, kad kāda persona patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par LVM pārstāvi un valsts institūciju vārdā bez pilnvarojuma veikusi darbības, tostarp sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un vedusi sarunas par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai.

Valsts policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Tāpat policija norāda, ka minētos apstākļus pašlaik vērtē jau iepriekš sāktā kriminālprocesa ietvaros, kas saistīts ar kiberuzbrukumu LVM infrastruktūrai.

"Neviena persona nav aizturēta," uzsvērusi policija.

Vēlāk, otrdien priekšpusdienā, izplatītajā paziņojumā policija atklāja, ka konkrētajai personai piemērots procesuālais statuss "persona, pret kuru sākts kriminālprocess". Persona tika uzaicināta uz policiju sniegt paskaidrojumu, ieradās labprātīgi un sadarbojās ar izmeklētājiem.

Izmeklēšanas gaitā veikta kratīšana un izņemta viena ierīce.

"Tā ir ierasta prakse, izmeklējot kriminālprocesu," teikts paziņojumā.

Tāpat policija precizēja, ka neizmeklē personas iepriekš publiskoto informāciju par kiberuzbrukumu, bet gan tās iespējamo patvarīgo rīcību, bez pilnvarojuma darbojoties valsts kapitālsabiedrības vārdā. Kriminālprocess papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 279. panta pirmās daļas par patvarību.

Vienlaikus policijas publiskotajā informācijā nav minēts neviens konkrēts vārds, kā arī netiek tieši apstiprināts, ka kriminālprocess būtu sākts tieši pret kādu konkrētu personu. Policija norāda vienīgi uz pārbaudes darbībām jau esoša kriminālprocesa ietvaros.

Jau ziņots, ka Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu LVM, un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru. Pēc viņa sniegtās informācijas, uzbrucēji par datu atšifrēšanu vēlējušies saņemt 0,1% no uzņēmuma gada ieņēmumiem jeb vairāk nekā 600 000 eiro.

Tikmēr LVM pirmdien apliecināja, ka neviens nav vērsies pie uzņēmuma ar prasību maksāt izpirkuma maksu. Uzņēmums arī uzsvēra, ka pat šādas prasības gadījumā izpirkuma maksa netiktu maksāta.

Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums. Saistībā ar incidentu Valsts policija iepriekš sākusi kriminālprocesu, bet kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija "Cert.lv".

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