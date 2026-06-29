Rīgas Centrāltirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies "Rīgas namu" padome. Pilsētas izpilddirektors Jānis Lange saņēmis abu "Rīgas namu" padomes locekļu iesniegumus par atkāpšanos no amata no 30. jūnija.
"Vēlos pateikt paldies padomei par ieguldīto darbu," teica izpilddirektors.
Izpilddirektors pieņēmis lēmumu no 1. jūlija iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļus Imantu Paeglīti un Rodžeru Grigali.
Jaunās padomes uzdevums būs vērtēt valdes darbu un nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, Paeglītis darbojas SIA "Rīgas ūdens" padomē, savukārt Grigalis - AS "Latvenergo" padomē.
Uz trešo "Rīgas namu" padomes locekļa amatu norit konkurss.
Pašvaldībā skaidroja, ka tiks rīkots konkurss arī uz divu padomes locekļu amatiem, kuros iecelti pagaidu locekļi.
Jau ziņots, ka, izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, Būvniecības kontroles valsts birojs (BVKB) nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka Gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi.
Atsevišķās konstrukciju atseguma vietās novērota aktīva metāla korozija, kas ilgstošā laikā būtiski samazinājusi konstrukcijas elementu nestspēju. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas, informēja BVKB.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) uzdeva Rīgas izpilddirektoram Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA "Rīgas nami" vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu.
Pašlaik Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Savukārt no nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot paviljonu, tā grīdu, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus.
"Rīgas nami" apgrozījums 2025. gadā sasniedza 28,42 miljonus eiro, kas ir par 3,3% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī uzņēmums 2025. gadu ir noslēdzis ar 94 000 eiro peļņu.
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