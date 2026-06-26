Latvija var lepoties ar būtisku inovāciju medicīnas jomā. Mūsu zinātnieki izstrādājuši metodi, kas ļauj ar mākslīgā intelekta un zobu rentgenattēlu palīdzību prognozēt cilvēku kaulu veselības stāvokli. Stomatoloģijas institūta pētnieki šādi cer samazināt osteoporotisko kaulu lūzumu skaitu. Trauslu kaulu dēļ miljoniem cilvēku visā Eiropā ik gadu nepieciešamas ļoti dārgas operācijas. 360 Ziņas devās noskaidrot vairāk.
Osteoporozes riskam vairāk ir pakļautas sievietes. Sasniedzot pusmūžu, kaulu blīvums izmainās apmēram vienai trešdaļai. Savukārt vīrieši ar šo problēmu saskarās retāk – apmēram katrs piektais.
Ārstu skatījumā, visām sievietēm virs 60 un visiem vīriešiem virs 70 gadu vecuma būtu jāpārbauda kaulu blīvums. Taču realitātē par osteoporozi pacienti visbiežāk uzzina tikai tad, kad notiek lūzums.
RSU Vispārējās zobārstniecības katedras vadošā pētniece, projekta OsteoXplore vadītāja Anda Slaidiņa skaidro: “Tā lielākā problēma gan Latvijā, gan Eiropā – ka cilvēki neiet uz šiem osteodensitometrijas izmeklējumiem. Un tie iemesli ir dažādi. Citās valstīs nepietiek aparatūras, tas izmeklējums arī ir dārgs. Un citreiz arī ir tā, ka pacientus neviens neaizsūta. Ģimenes ārstam nav laika, viņu uztrauc citi veselības riski, un pats pacients nepārbauda un nesāk laicīgi ārstēt.”
Savukārt zobārstu iedzīvotāji virs 50 gadu vecuma, apmeklē visai bieži. Stomatoloģijas institūtā rentgenus pacientiem veic regulāri. Analizējot tos, pētnieki gados vecākiem pacientiem pamanīja apakšžokļa kaulu izmaiņas.
Anda Slaidiņa stāsta vairāk: “Izmantojot panorāmas rentgenus mēs ļoti labi varam noteikt osteoporozes risku. Diemžēl, lielākā daļa zobārstu to nedara, jo viņi nav pārliecināti par savām spējām. Nepieciešama apmācība. Līdz ar to mūsdienās kas mums var palīdzēt? Mākslīgais intelekts. Tātad mēs izmantojam 3D rentgenus, mākslīgais intelekts viņus apstrādā, un var zobārstam iedod gatavu atbildi, vai pacientam ir paaugstināts risks vai nav.”
Patreiz pētījumu vēl pieslīpē. Taču jau pēc dažiem gadiem, tas būs plaši pieejams agrīnai kaulu veselības diagnostikai. Plānots, ka rīks būtu pieejams ne tikai zobārstiem, bet arī pašiem pacientiem. Ielādējot savus zobārstniecības rentgenus aplikācijā, varētu agrīni noteikt osteoporozes risku, laikus pārbaudīt kaulu blīvumu, laikus uzsākot ārstēšanu un izvairoties no smagiem lūzumiem un dārgām operācijām.
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