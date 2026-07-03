Šonedēļ ekskluzīvā Grieķijas villa uzņem pirmos sešus dalībniekus, kas gatavi flirtam, karstām ballītēm un izaicinošiem uzdevumiem. Viņu gaitām iespējams sekot 24 stundu tiešraidē "Go3" un šova epizodēs darbdienu vakaros TV3 ēterā.
Antonio (25)
Rīdzinieks Antonio ir grāmatvedis, kura neatņemama dzīves sastāvdaļa ir sports. Viņš trenējas boksā, iepriekš nodarbojies arī ar kikboksu, spēlējis florbolu un vairākus gadus dejojis breiku un hiphopu. Ja viņš kaut kur piedalās, tad dara to pa īstam. Kad gribas mierīgāku brīdi, Antonio paņem rokās ģitāru, taču daudz biežāk viņu var satikt draugu kompānijā, baudot dzīvi un radot pozitīvu atmosfēru apkārtējiem. Attiecībās Antonio novērtē interesantas, inteliģentas sievietes, kurām ir savs viedoklis. Līdz šim viņam bijušas divas nopietnas attiecības, katra četru gadu garumā, bet uz Krētu Antonio dodas pēc emocijām, piedzīvojumiem un īstām sajūtām.
Reinis (32)
Ogrēnietis Reinis vada savu uzņēmējdarbību, strādājot būvniecības nozarē. Viņš ir pieradis uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus un sasniegt nospraustos mērķus. Arī ikdienā Reinis ir aktīvs – brīvajā laikā viņš spēlē handbolu, regulāri apmeklē sporta zāli un labprāt dodas makšķerēt. Reini piesaista gudras, sievišķīgas un sportiskas meitenes, taču pats galvenais ir personība un sajūta, ka kopā ir viegli un interesanti. Uz Krētu Reinis dodas ar atvērtu prātu un vēlmi satikt cilvēkus, ar kuriem veidot īstas attiecības. Viņš tic, ka starp daudzām sejām reizēm pietiek ar vienu cilvēku, lai viss vienkārši noklikšķētu.
Ēriks (28)
Mārupietis Ēriks ir inženieris, kam bieži nākas ceļot ārpus Latvijas. Brīvajā laikā viņš rūpējas par savu fizisko un mentālo formu, regulāri apmeklējot sporta zāli, praktizējot aukstumpeldi un interesējoties par numeroloģiju. Ēriks ir pārliecināts par sevi un neslēpj, ka viņam nav svarīgi izpatikt visiem. Daži viņu raksturo kā egoistu vai narcistisku, taču pats viņš uzskata, ka vienkārši apzinās savu vērtību un dzīvo pēc saviem noteikumiem. Viņš meklē sievieti, ar kuru ir viegli sarunāties, smieties un kopā piedzīvot jaunas lietas. Lai gan viņš nav no tiem, kuri steidzas ar skaļiem solījumiem, viņš atzīst, ka ir gatavs nopietnām attiecībām, ja sastop īsto cilvēku. Ēriks uzskata, ka vislabāk cilvēku var iepazīt situācijās, kurās jāizkāpj no komforta zonas.
Ilona (26)
Jelgavniece Ilona dzīvē vadās pēc sajūtām un intuīcijas. Viņai patīk cilvēki ar labu enerģiju, spontāni piedzīvojumi un iespēja baudīt dzīvi bez liekiem sarežģījumiem. Ilonai patīk izbaudīt dzīvi, taču vienlaikus viņa novērtē arī patiesumu, cieņu un cilvēkus, kuri ir godīgi pret sevi un apkārtējiem. Attiecībās viņa meklē vīrieti, kurš ir pārliecināts par sevi, prot uzņemties iniciatīvu un izturas kā īsts vīrietis. Vecums viņai nav noteicošais – svarīgāk ir briedums, raksturs un spēja radīt drošības sajūtu.
Viktorija (23)
Rīdziniece Viktorija šobrīd lielāko daļu sava laika velta rūpēm par meitu un personīgajai izaugsmei. Viņa regulāri dodas uz sporta zāli un apmeklē braukšanas nodarbības, jo uzskata, ka labsajūta sākas ar rūpēm par sevi gan fiziski, gan emocionāli. Viktorija uz dzīvi un attiecībām raugās nopietni un zina, ko vēlas no nākotnes partnera. Viņa neslēpj, ka uz Krētu dodas ar ļoti konkrētu mērķi – atrast mīlestību. Kamēr citi meklēs piedzīvojumus vai vasaras flirtu, Viktorija cer satikt cilvēku, ar kuru veidot ko vairāk par īsu vasaras romānu.
Evelīna K. (27)
Rīdziniece Evelīna strādā par fitnesa grupu treneri, tāpēc kustība un aktīvs dzīvesveids ir neatņemama viņas ikdienas sastāvdaļa. Viņa ir izteikta ekstraverte – Evelīnai patīk cilvēki, sarunas, smiekli un jauni piedzīvojumi. Viņa nebaidās būt pamanāma, pateikt savu viedokli un vienmēr paliek uzticīga sev. Tieši tāpēc viņu visvairāk kaitina liekulība un neīstums. Pagājušajā vasarā Evelīna izšķīrās pēc ilgstošām attiecībām, un savu pieredzi pat pārvērta "TikTok" videomateriālā, kas negaidīti kļuva populārs internetā. Šobrīd viņa ir gatava jaunam dzīves posmam un neslēpj, ka ir atvērta gan piedzīvojumiem, gan jaunām attiecībām.
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