Smiltenes novada pašvaldības budžeta grozījumos piešķirts papildu finansējums ceļu infrastruktūrai, uzņēmējdarbībai un drošības nodrošināšanai izglītības iestādēs, liecina domes sēdes lēmums.
Pašvaldības šā gada budžeta grozījumi paredz precizēt ieņēmumu prognozes, tostarp valsts budžeta transfertus projektu īstenošanai un iestāžu pašu ieņēmumus. Balstoties uz reālo finanšu situāciju, ir salāgoti pamatbudžeta izdevumi. Ir apstiprināti grozījumi pašvaldības pamatbudžetā, nosakot precizētos pamatbudžeta ieņēmumus 44 047 517 eiro un izdevumus 48 664 017 eiro, savukārt finansēšana noteikta 4 616 500 eiro apmērā.
Smiltenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par vairāk nekā 489 000 eiro, ko veido trīs galvenie avoti. Lielāko daļu jeb 449 510 eiro nodrošina valsts budžeta transferti un mērķdotācijas, kas saņemti dažādu projektu īstenošanai un Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai. Papildu 29 059 eiro gūti no uzņēmējdarbības un īpašumu darījumiem, tāpat saņemtas dividendes no pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Līvena aptieka". Savukārt budžeta izdevumi kopumā palielināti par vairāk nekā 495 000 eiro.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis (P) norāda, ka viens no nozīmīgākajiem jauninājumiem budžeta plānošanā ir ieviesta jauna prakse novada teritoriju līdzsvarotai attīstībai. Desmit procenti no ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot pagastu teritorijā esošos nekustamos īpašumus un mežus, nonāks attiecīgā pagasta budžetā ceļu infrastruktūras atjaunošanai un uzlabošanai.
Pašvaldība turpina stiprināt vietējo ekonomiku, īstenojot dažādus infrastruktūras projektus un palielinot līdzfinansējumu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem, tai skaitā konkursam "Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!", kas ļaus atbalstīt vairāk jaunu un radošu biznesa ideju realizāciju novadā.
Izglītības nozares izdevumi palielināti par 256 723 eiro, un nozīmīgu daļu veido finansējums starptautisko projektu īstenošanai un mācību vides uzlabošanai. Kopumā 30 000 eiro atvēlēti jauna basketbola laukuma izveidei pie Smiltenes vidusskolas Dārza ielā 17, kā arī vidusskolai paredzēti 1200 eiro elektronisko cigarešu tvaika sensora iegādei un uzstādīšanai. Gandrīz 10 000 eiro piešķirti novada izglītības iestāžu civilās aizsardzības materiālo rezervju un pirmreizējo preču krājumu iegādei.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozares izdevumi palielināti par 103 491 eiro. Lielākie līdzekļi novirzīti Drandu ielas 5c pievedceļa un elektrības atzara projektēšanai un izbūvei. Papildu finansējums piešķirts pagastu pārvaldēm apkures sistēmu sakārtošanai un elektroenerģijas izmaksu segšanai.
Ekonomiskās darbības nozares izdevumi kopumā samazināti par 128 290 eiro, ko ietekmēja neapstiprināts projekts, taču būtiskām ikdienas vajadzībām finansējums ir palielināts. Tā kā netika apstiprināts projekts "Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība", šie līdzekļi novirzīti citiem novada infrastruktūras darbiem — ikdienas ceļu uzturēšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai, pilsētas centra daļas tālākajai attīstībai un Limbažu ielas pagarinājuma projektēšanai Smiltenē, informē pašvaldībā.
Atpūtas, kultūras un reliģijas nozares budžets palielināts par 56 085 eiro. Nozīmīgākais finansējums — vairāk nekā 31 000 eiro — novirzīts publiskā rotaļu laukuma aprīkojuma iegādei Grundzālē, savukārt Drustos tiks veidots daudzfunkcionāls laukums. Līdzekļi piešķirti arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, tostarp Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrādei.
Sociālajai aizsardzībai finansējums palielināts par 175 249 eiro. Lielākā daļa no šīs summas — nepilni 115 000 eiro — novirzīti projektam mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti. Papildu līdzekļi paredzēti pašvaldības sociālajiem pabalstiem un stāvvada remontam sociālās aprūpes centrā "Trapene".
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