Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. gadā dzimušo Normundu Zanderu, ar kuru saziņa pēdējo reizi bija šā gada 25. jūnijā, kad persona atradās Londonas lidostā.
Kopš tā brīža personas atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušā vīrieša pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, brūni mati, bārda brūnā krāsā. Bija ģērbies melnas krāsas t-kreklā uz kura attēlots ērglis, melnas krāsas sporta apavos "Nike", līdzi melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
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