Valdība otrdien līdz šī gada 31. decembrim pagarināja pastiprinātu robežapsardzības režīmu Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpilī.
Iekšlietu ministrija (IeM) norāda, ka valsts austrumu pierobežā saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt, nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi. Šajā ziņā joprojām lielākais migrācijas spiediens ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežu.
Otrkārt, saglabājas hibrīdapdraudējumu un provocējošu rīcību iespējamība, kā arī kontrabandas un citu pārrobežu noziedzības risku saglabāšanās. Treškārt, pastāv nepieciešamība nodrošināt nepārtrauktu dienestu gatavību, argumentē IeM.
Lai nepieļautu iespēju personas ieceļošanai valstī tam neparedzētā vietā un novērstu personas nelikumīgas ieceļošanas valstī mēģinājumus tam neparedzētā vietā, ir nepieciešams pagarināt robežapsardzības sistēmas darbības režīmu, uzskata IeM. Līdz šim režīms bija spēkā līdz otrdienai.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 6718 cilvēki.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu