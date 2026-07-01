Krievija varētu sākt uzbrukumu Čerņihivas apgabalā, paziņo Sirskis

Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis intervijā norādījis, ka Krievijas karaspēks no Krievijas Brjanskas apgabala varētu sākt jaunu uzbrukumu Ukrainas Čerņihivas apgabalā, mēģinot virzīties uz Kijivu.
Sirskis intervijā norādīja, ka šāds scenārijs ir reāls. Viņš teica, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdevis Krievijas Ģenerālštābam izstrādāt dažādus šādas uzbrukuma operācijas variantus.
Krievija šādā veidā cer ieņemt jaunas teritorijas, virzīties dziļāk un novirzīt daļu Ukrainas karaspēka prom no galvenajiem karadarbības virzieniem, jo īpaši no dienvidiem, sacīja Sirskis.
Ukrainas armijas virspavēlnieks kā vienu no iespējamajiem Krievijas rīcības variantiem minēja arī uzbrukumu no Baltkrievijas teritorijas. Tajā pašā laikā Sirskis pauda šaubas par to, ka Minska piekritīs tam, ka krievi atkal izmantos Baltkrievijas teritoriju kā atspēriena punktu.
Sirskis arī norādīja, ka viens no retranslatoriem, kas uzstādīti Baltkrievijā pie robežas ar Ukrainu, tika ieslēgts 29. jūnijā. "Tie vēl nav demontēti. Un vakar tika ieslēgts viens retranslators. Domāju, ka viņi tos vairs neieslēgs. Es nevaru visu izstāstīt, bet viņi [Baltkrievijas varasiestādes] sapratīs, ka šie [retranslatori] nedrīkst darboties," sacīja Sirskis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 24. jūnijā paziņoja, ka kopš 22. jūnija uz Baltkrievijas un Ukrainas robežas vairs nedarbojas retranslatori, kas palīdzēja virzīt Krievijas dronus. Iepriekš Zelenskis pieprasīja Minskai noņemt šīs iekārtas, draudot iznīcināt aprīkojumu.
Ukraiņu lidroboti uzbrukuši Penzai, Ufai un Krimai
Naktī uz trešdienu noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas.
Naktī uz trešdienu uzbrukumam atkārtoti pakļauta arī Ufas naftas pārstrādes rūpnīca, kā arī doti triecieni dažādiem objektiem krievu okupētajā Krimas pussalā.
Ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+", atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju stāstīto, sākotnēji vēstīja, ka uzbrukumam pakļauta gultņu rūpnīca. Tīmeklī parādījās arī videoieraksti, kuros redzams ugunsgrēks.