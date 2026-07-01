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Krievija varētu sākt uzbrukumu Čerņihivas apgabalā, paziņo Sirskis

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 01. jūlijs, 21:35
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2026. gada 01. jūlijs, 21:35
Volodimirs Zelenskis un Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Volodimirs Zelenskis un Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis intervijā norādījis, ka Krievijas karaspēks no Krievijas Brjanskas apgabala varētu sākt jaunu uzbrukumu Ukrainas Čerņihivas apgabalā, mēģinot virzīties uz Kijivu.

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Sirskis intervijā norādīja, ka šāds scenārijs ir reāls. Viņš teica, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdevis Krievijas Ģenerālštābam izstrādāt dažādus šādas uzbrukuma operācijas variantus.

Krievija šādā veidā cer ieņemt jaunas teritorijas, virzīties dziļāk un novirzīt daļu Ukrainas karaspēka prom no galvenajiem karadarbības virzieniem, jo īpaši no dienvidiem, sacīja Sirskis.

Ukrainas armijas virspavēlnieks kā vienu no iespējamajiem Krievijas rīcības variantiem minēja arī uzbrukumu no Baltkrievijas teritorijas. Tajā pašā laikā Sirskis pauda šaubas par to, ka Minska piekritīs tam, ka krievi atkal izmantos Baltkrievijas teritoriju kā atspēriena punktu.

Sirskis arī norādīja, ka viens no retranslatoriem, kas uzstādīti Baltkrievijā pie robežas ar Ukrainu, tika ieslēgts 29. jūnijā. "Tie vēl nav demontēti. Un vakar tika ieslēgts viens retranslators. Domāju, ka viņi tos vairs neieslēgs. Es nevaru visu izstāstīt, bet viņi [Baltkrievijas varasiestādes] sapratīs, ka šie [retranslatori] nedrīkst darboties," sacīja Sirskis.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 24. jūnijā paziņoja, ka kopš 22. jūnija uz Baltkrievijas un Ukrainas robežas vairs nedarbojas retranslatori, kas palīdzēja virzīt Krievijas dronus. Iepriekš Zelenskis pieprasīja Minskai noņemt šīs iekārtas, draudot iznīcināt aprīkojumu.

Ukraiņu lidroboti uzbrukuši Penzai, Ufai un Krimai

Naktī uz trešdienu noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas.

Naktī uz trešdienu uzbrukumam atkārtoti pakļauta arī Ufas naftas pārstrādes rūpnīca, kā arī doti triecieni dažādiem objektiem krievu okupētajā Krimas pussalā.

Ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+", atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju stāstīto, sākotnēji vēstīja, ka uzbrukumam pakļauta gultņu rūpnīca. Tīmeklī parādījās arī videoieraksti, kuros redzams ugunsgrēks.

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Vēlāk "Exilenova+" tomēr ziņoja, ka lidroboti uzbrukuši radioelektroniskās aparatūras rūpnīcai "Majak", kas ražo sakaru sistēmas Krievijas armijai.

Vēl vēlāk kanāls, atsaucoties uz ģeolokācijas datiem, precizēja, ka trieciens dots Fizisko mērījumu zinātniskajam institūtam, kas izstrādā dažādus lidmašīnās un helikopteros izmantotus mērinstrumentus.

Valsts korporācijas "Roskosmos" sastāvā esošā institūta produkcija tiek izmantota arī ballistisko un spārnoto raķešu ražošanā.

Tiek ziņots, ka šis uzņēmums pakļauts ASV sankcijām.

Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālās saziņas vietnēs informējis, ka Penzas apgabalā dots trieciens Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa stratēģiskas nozīmes uzņēmumam, kas izstrādā un ražo raķešu bruņojuma komponentus.

Zelenskis norādīja, ka bombardētais uzņēmums atrodas aptuveni 600 kilometrus no frontes līnijas.

Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļņičenko, kas gan apgalvo, ka notriekta lidrobota atlūzas bojājušas elektropārvades līniju un kādu nepabeigtu būvi.

Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav.

Tikmēr Ukrainas prezidents informēja, ka Ukrainas armija otro reizi uzbrukusi Ufas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas 1300 kilometrus no frontes līnijas.

Savukārt Ukrainas Drošības dienests (SBU) ziņo, ka naktī uz trešdienu dots trieciens krievu iznīcinātāju angāriem Saki lidlaukā Krimā.

"Izpildot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzdevumu par 40 dienu ietekmes operāciju pret Krieviju, SBU devis veiksmīgu triecienu Saki kara lidlaukam uz laiku okupētajā Krimā," teikts SBU paziņojumā.

Šobrīd fiksēti pieci lidrobotu trāpījumi lidmašīnu angāriem.

Zināms, ka uzbrukuma laikā angāros atradušies divi iznīcinātāji "Su-30". Vismaz vienā no angāriem, kurā atradās iznīcinātājs, pēc trāpījuma izcēlies ugunsgrēks.

Ukraiņu "Telegram" kanāli, atsaucoties uz ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes Ugunsgrēku informācijas sistēmu (NASA FIRMS), ziņo, ka pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem Krimas pussalai izcēlies ugunsgrēks Rietumkrimas elektrostacijā Saku rajonā.

"Telegram" kanāls "Krimskij veter" vēsta, ka deg arī elektrotīkla apakšstacija Feodosijā un lielā daļā pilsētas pārtraukta elektroapgāde.

Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka doti triecieni autosatiksmes tiltam pār Mazo Kaļčiku pie Graņitnes Doneckas apgabalā un dzelzceļa tiltam pār Tepli Nižnoteples rajonā Luhanskas apgabalā, kā arī pārceltuvei Novoočertuvates rajonā Doneckas apgabalā.

Trāpīts arī iebrucēju degvielas un smērvielu noliktavai Melitopolē un trim Krievijas armijas apgādes noliktavām Krupku rajonā Krievijas Kurskas apgabalā, Rivnopiļā Doneckas apgabalā un Novojegorivkā Harkivas apgabalā.

Iznīcināti arī pieci krievu lidrobotu vadības punkti okupētajās Ukrainas teritorijās.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz trešdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 179 ukraiņu lidroboti.

Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.
 

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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