Valsts robežsardzei ne vienmēr izdodas pārtvert visus migrantus, kuri nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Viņš skaidroja, ka vietas, kur robeža tiek šķērsota nelikumīgi, robežsargi faktiski fiksē vienmēr, jo izbūvētā infrastruktūra un tehniskās iekārtas ļauj konstatēt pārkāpuma vietu. Tomēr izšķirošais jautājums esot robežsargu spēja laikus reaģēt un aizturēt visus pārkāpējus.
Pujāts norādīja, ka vienā robežapsardzības iecirknī vienlaikus var notikt trīs vai četri robežpārkāpumi. Šādos gadījumos visus pārkāpējus pārtvert ne vienmēr izdodas.
"Grūti saskaitīt tos, kas ir pazuduši pēc nelikumīgas robežas šķērsošanas,"
sacīja Pujāts. Viņš atzina, ka ir bijušas grupas, kuras robežsargiem nav izdevies pārtvert. Atsevišķos gadījumos nav izdevies aizturēt arī pārvadātājus.
Vienlaikus robežsargi daļu nelikumīgi robežu šķērsojušo personu aiztur vēlāk — vajāšanas laikā vai uz iespējamiem pārvietošanās maršrutiem. Pujāts vērtēja, ka šāda rīcība līdz šim bijusi "diezgan sekmīga".
Robežsardzes priekšnieks arī norādīja, ka spiediens uz robežu šogad ir lielāks nekā citus gadus un darba robežsargiem pietiek.
Pujāts stāstīja, ka pārvadātāji tiek vervēti sociālajās platformās, solot it kā bezriska darbu. Tomēr viņš uzsvēra, ka tiesiskie instrumenti ļauj panākt reālus cietumsodus — līdz pat sešiem gadiem.
Robežsardzes priekšnieks arī uzsvēra, ka robežpārkāpēji kļūst agresīvāki. Pēc viņa teiktā,
pret robežsargiem tiek mesti akmeņi, un migranti tiek apmācīti rīkoties agreagresīvi.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7018 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
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