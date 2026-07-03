Leģendāro velosacensību kulminācija būs pirmspēdējā posmā, kurā dalībniekiem būs jāveic 5600 augstuma metri.
Sestdien Barselonā carnikavietis Toms Skujiņš sāks savu astoto, bet kuldīdznieks Krists Neilands sesto "Tour de France" daudzdienu velobraucienu. Šogad pasaulē prestižākās velosacīkstes solās būt īpaši aizraujošas skatītājiem un smagas dalībniekiem.
"Tour de France" jeb "lielā cilpa", kā to dēvē franči, norisināsies 113. reizi. Organizatori šoreiz to nodēvējuši par riteņbraukšanas kreščendo, jo izšķirošie notikumi pataupīti uz beigām – pirmspēdējā posmā dalībniekiem būs jāpievar iespaidīgi 5600 augstuma metri, tostarp divi augstākās kategorijas kāpumi ar finišu leģendārajā "Alpe d’Huez" kalnā, kurā riteņbraucējiem nāksies uzbraukt pat divas reizes, jo tur finišs paredzēts arī dienu iepriekš. Tas sola maksimālu koncentrāciju no favorītiem un viņu palīgiem.
Galvenais pretendents uz panākumu ir izcilais slovēnis Tadejs Pogačars no "UEA Emirates" komandas, kurš lūkos tikt pie sava trešā uzvarētāja titulam pēc kārtas un piektā karjerā. Līdzi centīsies turēt divkārtējais "Tour de France" uzvarētājs dānis Jonass Vingegords ("Visma/Lease a Bike"). Visa Francija turēs īkšķus par savu jauno talantu – 19 gadus veco Polu Seiksasu ("Decathlon"), bet beļģi cerēs uz enerģiskā Remko Evenpūla ("Red Bull – Bora-hansgrohe") veiksmi.
Lielas ambīcijas attiecībā uz goda pjedestālu šī gada tūrē ir arī Skujiņa pārstāvētajā "Lidl – Trek" vienībā, kas starpsezonā nolīga spāni Huanu Ajuso, pieredzējušu un teicamu kalnu braucēju, kurš noteikti var pacīnīties par vietu labāko trijniekā. Skujiņa pienākumi būs palīdzēt ne tikai Ajuso, lai tas pirms lielajiem kāpumiem ir pēc iespējas labākā pozīcijā, bet līdzenajos posmos arī dānim Madsam Pedersenam, kurš var cīnīties par uzvaru sprintos. Līdzīgs uzsvars būs arī Neilandam "NSN Cycling" komandā, kas fokusēsies uz uzvaru kādā no atsevišķiem etapiem. Viņu sprinta līderis ir eritrejietis Biniams Girmejs, kurš varētu pacīnīties par labākā sprintera zaļo krekliņu. Abiem latviešiem šī sezona bijusi ar izaicinājumiem. Skujiņš pavasarī cīnījās ar vīrusu, tāpēc nepiedalījās vienas dienas klasikās. Tā pa īstam ierindā viņš atgriezās vien jūnija sākumā, tāpēc uz varoņdarbiem, līdzīgiem kā 2020. gadā, kad viņš vienā no posmiem bija otrais, šoreiz nav pamata cerēt. Neilands šogad braucis daudz vairāk, Valoņas tūrē vienā no posmiem finišēja trešais, diemžēl pirms Jāņiem kuldīdznieks Beļģijas daudzdienu velobrauciena pēdējā posmā krita un iedzīvojās veselības problēmās. Tiesa, kādā no līdzenajiem posmiem viņš veiksmes gadījumā var sevi labi parādīt dienas atrāvienā.
"Tour de France" 2026
- Kad: no 4. līdz 26. jūlijam
- Kur: sākums Barselonā, finišs Parīzē
- Distance: 3320 kilometri
- Dalībnieki: 184 riteņbraucēji – 23 komandas, katrā pa astoņiem braucējiem
- Posmi: 21 – septiņi līdzenumā, četri paugurainā reljefā, astoņi kalnos, divi individuālie braucieni
- Kalni: Pireneji, Vogēzi, Jura, Alpi
- Virsotnes: Turmalē, Galibjē, Alpduēza
- Augstākais punkts: 2642 m virs jūras līmeņa
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