Pasaules čempionāts futbolā ir kārtējais pierādījums, ka sports ir spējīgs raisīt politiskas diskusijas. Šoreiz par vienu no tematiem, kas apspriesti čempionāta ietvarā, ir kļuvusi valsts karogu izmantošana un to saikne ar rasismu un galēji labējiem spēkiem.

Tomēr zem valsts karoga kā simbola slēpjas arī plašāka problēma – nacionālās valsts pastāvēšana kā tāda.

"The Times" nesen publicēja divus stāstus. Vienā no tiem tika apspriests Vācijas jauniešu veidots jauns fanu formastērps, lai "norobežotos no galēji labējo partiju un viņu atbalstītāju konotācijām". Otrā tika diskutēts par Anglijas karoga "modificēšanu" ar uzrakstu "Par futbolu, nevis par Farāžu" (Naidžels Farāžs – Lielbritānijas galēji labējās partijas "REFORM UK" priekšsēdētājs), lai norādītu uz to, ka fani, kuri to izmanto, nepārstāv labējos spēkus. Tāda veida diskusijas izraisa neizpratni – kādēļ angļi vai vācieši kaunējas no sava karoga?

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