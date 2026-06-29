Mazumtirgotājs "Lidl" plāno attīstību Torņakalnā, tāpēc ir uzsācis vairāku ēku demontāžas darbus Mūkusalas ielā 72 un Kārļa Ulmaņa gatvē 2A. Darbi tiek veikti saskaņā ar apstiprināto demontāžas projektu, paredzot teritorijā esošo būvju nojaukšanu, informē uzņēmumā.
"Lidl Latvija" piederošajā 16 359 kvadrātmetru plašajā teritorijā atrodas deviņas dažādas nozīmes būves, tostarp administratīvās ēkas, ražošanas cehs, noliktavas un citas palīgēkas. Lielākās no tām ir vairāk nekā 1200 kvadrātmetru plašas, tostarp bijušais ražošanas cehs ar 2454,9 kvadrātmetru platību un divas administratīvās ēkas ar 2292,6 un 1216,6 kvadrātmetru platību.
Lielākā daļa būvju ir tehniski un funkcionāli novecojušas, tādēļ pieņemts lēmums tās demontēt.
"Šī teritorija ilgstoši nav tikusi izmantota, un tajā esošās ēkas savu laiku ir nokalpojušas. Demontāžas darbi ļaus sakārtot īpašumu un novērst situācijas, kad teritorijā regulāri iekļūst nepiederošas personas. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka teritorija ir sakopta, pārskatāma un droša gan iedzīvotājiem, gan apkārtējai videi, lai varam šeit attīstīties," norāda Jānis Ivdris, "Lidl Latvija" nekustamā īpašuma departamenta vadītājs.
Demontāžas darbus veic SIA "Grāvējs", ievērojot visas spēkā esošās darba drošības, būvniecības un vides aizsardzības prasības.
Par turpmākajiem teritorijas attīstības plāniem "Lidl Latvija" informēs atsevišķi.
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