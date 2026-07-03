Vidzemes rajona tiesā Cēsīs 2. jūlijā pasludināts spriedums krimināllietā, kurā par sevišķi cietsirdīgi izdarītu divu cilvēku slepkavību apsūdzēts pensijas vecumu sasniegušais līgatnietis Edvīns Birkhāns. 

Saskaņā ar prokurores Anitas Turlajas uzturēto apsūdzību 2025. gada 28. marta pievakarē 1961. gadā dzimušais Edvīns Birkhāns, būdams alkohola reibumā, nonāvēja 1975. gadā dzimušo Jāni D., kas esot bijis viņa brālēns. Tovakar šie divi vīrieši atradās abu kopīgajā dzīvesvietā Līgatnes pagastā – vienā no istabām kopīgi lietoja alkoholiskos dzērienus. Dzīvoklī atradās arī sieviete – 1970. gadā dzimusī Dace B., kura gulējusi citā istabā.

Iedzeršanas laikā starp Edvīnu un Jāni izcēlies sadzīviska rakstura strīds. Birkhāns kļuvis dusmīgs un

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