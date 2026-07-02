Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Bostonas "Celtics" uz Filadelfijas "76ers" aizmainīs vienu no saviem līderiem Džeilenu Braunu, vēsta raidorganizācija ESPN.
Tiek ziņots, ka par 29 gadus veco Braunu, kurš visas savas desmit sezonas NBA ir aizvadījis Bostonā, "Celtics" saņems Polu Džordžu, divas pirmās kārtas drafta izvēles (2028. un 2031. gadā) un divas otrās kārtas izvēles (2028. un 2030. gadā).
Brauns pagājušajā sezonā bostoniešu rindās vidēji mačā guva 28,7 punktus, izcīnīja 6,9 atlēkušās bumbas un atdeva 5,1 rezultatīvu piespēli, bet karjeras laikā viņš caurmērā mačā guvis 20 punktus, izcīnījis 5,5 bumbas zem groziem un atdevis 2,9 piespēles.
2024. gadā Brauns palīdzēja "Celtics" kļūt par čempioniem un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.
36 gadus vecais Džordžs pēdējo divu sezonu laikā traumu dēļ "76ers" rindās aizvadījis tikai 81 spēli, pērn laukumā dodoties 37 mačos un izceļoties ar 17,3 punktiem, 5,3 bumbām zem groziem un 1,7 rezultatīvām piespēlēm.
Deviņkārtējais "All Star" maču dalībnieks Džordžs karjeras laikā NBA pārstāvējis Indiānas "Pacers", Oklahomasitijas "Thunder", Losandželosas "Clippers" un "76ers", kopumā līgā aizvadot 945 spēles regulārajā čempionātā un 125 mačus "play off".
Oficiāli darījumi NBA nevar tikt noslēgti līdz 6. jūlijam.
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