Aizsardzības ministrs Raivis Melnis atzīst kļūdas sabiedrības informēšanā par aizvadītajā piektdienā Rīgā notikušajiem aviošova treniņlidojumiem.
Vaicāts, kādēļ rīdziniekus neinformēja par plānotajiem pārlidojumiem, ministrs Latvijas Radio skaidroja, ka tie bija saistīti ar privātu publisku pasākumu, kura organizatoram bija jāinformē sabiedrība. Pēc viņa teiktā, tas bija izdarīts, proti, Rīgas dome bija informēta.
Tomēr, ņemot vērā pasākuma lielumu un militārā transporta iesaisti, Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) turpmāk būs jāpievērš lielāka uzmanība un, "mācoties no kļūdām", jāinformē sabiedrība papildus, atzina ministrs.
Melnis skaidroja, ka ministrija par tās organizētiem pasākumiem sabiedrību informē savlaicīgi.
Viņš atzina, ka šajā gadījumā vairāk paļāvās uz pasākuma organizatoru, bet turpmāk daudz intensīvāk būs jāpievēršas arī šādu pasākumu atbalstīšanai ar informācijas kampaņām.
Piektdien sociālajos medijos izplatījās ziņas un iedzīvotāju satraukums par pārlidojumiem virs Rīgas.
NBS apliecināja, ka virs Rīgas notiek nedēļas nogalē gaidāmā aviošova dalībnieku treniņlidojumi, tostarp tos veic Ungārijas Gaisa spēku "Gripen" iznīcinātāji.
Arī Rīgas pašvaldība pēcāk izplatīja informāciju par notiekošo un laiku, līdz cikiem treniņlidojumi turpināsies. Pašvaldība arī skaidroja, ka lidojumi ir saskaņoti ar Civilās aviācijas aģentūru un VAS "Latvijas gaisa satiksme".
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