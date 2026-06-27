NATO vērtē, kā stiprināt Baltijas reģiona drošību. Drošības situācija Baltijā, NATO Austrumu flanga stiprināšana un Latvijas pretgaisa un pretdronu spējas ir tēmas, kas uzsvērtas, ārlietu ministrei Baibai Bražei tiekoties ar NATO ģenerālsekretāra palīgiem drošības un aizsardzības jautājumos. 360 Ziņas skaidro plašāk.
NATO pārstāvji uzsver – Baltijas vistiešākais un jūtamākais ilgtermiņa drauds ir Krievija. NATO ģenerālsekretāra palīgs izlūkošanas un drošības jautājumos Skots Brejs skaidro: “Mēs to redzam ne tikai tās militārajās darbībās un militārajos ieguldījumos, bet arī bezatbildīgā rīcībā, piemēram, dronu aktivitātēs, ko izraisa signālu traucēšana. Tas rada risku ne tikai dronu darbībai, bet apdraud arī komerciālo satiksmi un komercdarbību.”
Amatpersonas arī atzīmēja, ka Austrumu flanga robežas aizsardzība ir jautājums, ko alianse uztver ļoti nopietni. To apliecinot Francijas iznīcinātāja notriektais drons virs Latvijas. NATO ģenerālsekretāra palīgs aizsardzības politikas un plānošanas jautājumos Niks Katzaras stāsta: “Aizsardzība pret droniem galvenokārt ir katras valsts atbildība, taču mēs vērtējam, ko vēl varam darīt, lai stiprinātu noturību un aizsardzības spējas.”
Tikšanās laikā apspriests arī pēc pāris nedēļām gaidāmais NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Ārlietu ministre Baiba Braže norāda – būs jālemj par sabiedroto spēku palielināšanu Baltijas reģionā, pretgaisa aizsardzību un klātbūtnes pastiprināšanu jūrā. Ne mazāk būtisks būs jautājums par aizsardzības izdevumiem.
Tikmēr ASV palielina spiedienu pirms NATO samita, cenšoties pārliecināties, ka sabiedrotie pilda pērn doto solījumu ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus. Turpmāk Vašingtonas iemaksas NATO organizācijas darbības izmaksu segšanai būšot atkarīgas no tā, vai sabiedrotie sasniegs 5% no IKP izdevumiem aizsardzībai laikā līdz 2035. gadam.
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