Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Kijivai naktī uz ceturtdienu nogalināti vismaz 20 cilvēki un aptuveni 90 ievainoti.
Uzbrukums notika pāris stundas pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija brīdinājis par gaidāmu Krievijas triecienu.
"Tā bija briesmīga nakts Kijivā," paziņoja galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, piebilstot, ka postījumi nodarīti viscaur pilsētas teritorijā.
Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka Krievija raidījusi 74 raķetes un 496 tālas darbības dronus. 48 raķetes un 467 dronus izdevies notriekt. Metro patvērumu meklēja 52 000 cilvēku, kas ir jauns rekords, pavēstījis Kijivas metro operators.
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Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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