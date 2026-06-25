Nedēļas nogalē Latvijā gaidāms stiprs karstums, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Ceturtdien debesis ir mākoņainas, tomēr vietām arī uzspīd saule. Pēcpusdienā un vakara stundās laikā mākoņi vietām austrumos atnesīs īslaicīgu lietu. Naktī gaiss atdzisīs līdz +10, +14 grādiem, bet piekrastē būs nedaudz siltāks. Dienā gaisa temperatūra pakāpsies jau līdz +21, +26 grādiem.
Piektdien kļūs vēl siltāks. Saule mīsies ar mākoņiem, tomēr dienā valsts rietumu un centrālajos rajonos mākoņu būs mazāk. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt centrālajos un austrumu rajonos iespējami arī pērkona dārdi un stipras lietusgāzes.
Naktī gaiss atdzisīs līdz +13, +18 grādiem, bet dienā teritorijas lielākajā daļā tas pakāpsies līdz +20, +25 grādu atzīmei. Vietām Kurzemē gaisa temperatūra sasniegs jau +28 grādus.
Nedēļas nogalē no Rietumeiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa un termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs +30 grādu atzīmi.
Teju visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, tādēļ dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku.
Tomēr mēneša beigās pēc karstākām dienām daudzviet veidosies pērkona negaisi, kas atnesīs stiprākus nokrišņus. Stiprais karstums atkāpsies jūlija sākumā, tomēr temperatūras saglabāsies vasarīgi siltas.
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