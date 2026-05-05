Patlaban Spānija balansē starp imigrantu ekonomisko nepieciešamību un viņu klātbūtnes sociālo cenu, starp sausiem skaitļiem un vietējiem iedzīvotājiem, kurus notiekošais sāk nogurdināt.

Ja līdzsvars netiks sasniegts, Spānija var pārvērsties par ātri augoša IKP valsti, kurā pilsoņi saviem logiem uzliek restes.

Lielākā daļa no Marokas, Kolumbijas, Venecuēlas

Spānijā notiek kas grūti iedomājams – valsts ar vienkāršotas procedūras palīdzību uzsākusi masīvi legalizēt pie sevis jau mītošos ārzemniekus. Migrācijas dienesta un vietējo mediju aplēses liecina, ka no aptuveni 800 tūkstošiem Spānijā nelegāli dzīvojošajiem uzturēšanās atļaujas uz vienu gadu saņems ap 500 tūkstošu. Galvenie nosacījumi – vajag pierādīt, ka esi Spānijā uzturējies vismaz piecus mēnešus, plus cilvēkam nedrīkst būt nevienas sodāmības. Jaunā uzturēšanās atļauja sniegs iespēju oficiāli iekārtoties darbā un saņemt medicīniska rakstura pakalpojumus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē