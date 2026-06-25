Ganas zintnieks Nana Kvaku Bonsams uzņēmies atbildību par to, ka Harijam Keinam neizdevās gūt vārtus Anglijas spēlē pret Ganu. Abu komandu mačs Pasaules kausā noslēdzās bez vārtu guvumiem 0:0, kas ir visai pārsteidzoši, ņemot vērā, ka Anglija pieder futbola elitei.
Jau pirms mača Bonsams paziņoja, ka ķēries pie burvestības, lai neļautu rezultatīvajam Anglijas uzbrucējam, “Trīs lauvu” kapteinim trāpīt mērķī: “Es strādāju pie Harija Keina. Es jau iepriekš esmu parādījis, uz ko esmu spējīgs, tāpēc zinu, kas man jādara, lai viņu apturētu. Esmu ļoti slavens ar saviem pravietojumiem. Es nevēlu viņam nopietnu traumu. Ar to pietiks, lai viņu apturētu pret manu valsti.”
Keins mačā pret Ganas komandu, sauktu par “Melnajām zvaigznēm”, tika pie bumbas pie 19 reizes un izšķieda labāko iespēju, pašā spēles izskaņā neveiksmīgi raidot bumbu pāri vārtiem. Viņš uzslavējis Ganas izlases aizsardzību un neredz iemeslu panikai: “Mēdz būt tādas spēles. (..) Esmu bijis uzbrucējs pietiekami ilgi, lai zinātu, ka bumba ne vienmēr ielido vārtos, tāpēc man tas vienkārši ir jāpieņem.”
Bonsams, kura vārds tulkojumā nozīmē “Trešdienas velns”, uzstāj, ka ir visspēcīgākais burvis pasaulē. Tagad viņš apsolījis atbrīvot Keinu “no važām”, lai viņš nākamajā mačā 27. jūnijā pret Panamu varētu gūt vārtus. “Harij, es ieradīšos tevi apciemot. Neapvainojies. Mēs esam draugi,” pauž Bonsams.
2014. gadā viņš apgalvoja, ka ir atbildīgs par ceļgala traumu, kas apdraudēja Krištianu Ronaldu dalību Pasaules kausā. Portugāļu uzbrucējam tolaik bija arī augšstilba problēmas, taču vēlāk viņš atveseļojās un aizvadīja visas trīs Portugāles grupu turnīra spēles, tostarp pret Ganu, kur guva uzvaras vārtus.
Bonsams toreiz biedēja: “Šo traumu neviens mediķis nekad nevarēs izārstēt, viņi nekad neredzēs, kas to izraisa, jo tā ir garīga. Šodien tas ir viņa celis, rīt – augšstilbs, aizparīt – kaut kas cits.” Tomēr Ronaldu joprojām spēlē 41 gada vecumā un 23. jūnijā guva divus vārtus savā sestajā Pasaules kausa finālturnīrā, kad Portugāle ar 5:0 sagrāva Uzbekistānu.
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