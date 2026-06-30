Dānijas ūdeņos novērota jahta, kas, kā tiek ziņots, pieder Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, un to eskortē divi Krievijas karakuģi.
Gan Vācijas krasta apsardze, gan Dānijas jūras spēki svētdienas vakarā un pirmdien sekoja jahtas kustībai. Dānijas bruņotie spēki raidorganizācijai DR paziņoja, ka ārvalstu kuģu izsekošana ir ikdienas prakse.
Arī Dānijas jūras spēku patruļkuģis sekoja konvojam, lai uzraudzītu tā kustību, kad tas svētdienas naktī šķērsoja Dāņu šaurumus. Pirmdienas rītā jahta ar pavadošajiem karakuģiem pabrauca garām Anholtas salai un virzījās uz Jitlandes pussalas ziemeļu galu.
Tīmekļa izdevums "Agentstvo" vēsta, ka jahtas galamērķis bija Stambula.
Kā ziņo DR, jahtu "Graceful", ko starptautiskie mediji, tostarp žurnāls "Forbes", identificējuši kā Putina privāto jahtu, pavadīja divi karakuģi.
"Graceful" automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) transponders bija izslēgts kopš 2022. gada, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā. Lai gan jahta kopš tā laika netika manīta automatizētajā izsekošanas sistēmā, tā tika redzēta Sanktpēterburgā.
Tikai dažas dienas pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī "Graceful" tika steidzami pārvietota no "Blohm+Voss" kuģu būvētavas Hamburgā, kur tā tika pārbūvēta, un devās uz Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas eksklāvu. Tur jahta oficiāli tika pārdēvēta par "Kosatka", lai pasargātu to no sankcijām.
"Graceful" ir otrs lielākais no desmit luksusa kuģiem, kas, kā tiek uzskatīts, faktiski pieder Krievijas diktatoram.
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