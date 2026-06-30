Aktrise Lelde Dreimane atklāj, ka attiecību stāsts ar uzņēmēju Artūru Bernātu vēl nav pilnībā noslēdzies, jo viss "joprojām ir procesā". Lai gan viņi pašlaik dzīvo atsevišķi, saziņa starp abiem nav pārtrūkusi, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Aktrise stāsta, ka attiecību sākumā viss šķitis daudz vienkāršāk un romantiskāk, jo valdījis tā dēvētais "rozā briļļu periods". Vēlāk, ikdienai kļūstot par realitāti, parādījušies arī izaicinājumi, kas licuši paskatīties uz attiecībām citām acīm.
Viņa atzīst, ka šobrīd nav gatava atteikties no savas profesionālās darbības attiecību vārdā. Pēc viņas teiktā, Bernātam ne vienmēr bijis viegli samierināties ar aktrises darbu, tostarp ar situācijām, kad filmēšanas laikā jāatveido romantiskas vai mīlestības pilnas ainas.
Abi atzīst, ka attiecību sarežģījumus veicinājušas būtiskas atšķirības dzīvesveidā, vērtībās un līdzšinējā pieredzē. Bernāts norāda, ka viņa ikdienu lielā mērā nosaka pienākumi pret abiem bērniem, savukārt Leldei ir daudz lielāka brīvība pašai plānot savu laiku un darba grafiku.
Bernāts, atskatoties uz abu kopā pavadīto laiku, uzsver, ka nenožēlo attiecības ar Leldi. Viņš atzīst, ka kopdzīvē bijis daudz skaistu un neaizmirstamu mirkļu, taču pieļauj, ka abi, iespējams, satikušies neīstajā laikā.
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