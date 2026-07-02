No trešdienas, 1. jūlija, sūdzības par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbaudīs pašvaldības policijas darbinieki, Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) pieaicinot tikai gadījumos, kad būs pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Dienestā skaidro, ka iedzīvotājiem par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem turpmāk būs jāziņo pašvaldības policijai, nevis PVD, kā tas bija līdz šim. PVD arī pēc 1. jūlija turpinās uzraudzīt mājas dzīvnieku labturību veterinārās uzraudzības objektos, piemēram, dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, specializētajās tirdzniecības vietās un citos PVD reģistrētos objektos, kā arī nodrošinās administratīvā pārkāpuma izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu gadījumos, kad novērota cietsirdība pret dzīvniekiem un fiziska kaitējuma nodarīšana citiem dzīvniekiem.
2025. gadā PVD saņēmis 1276 iesniegumus par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem, no kuriem pamatotas bija 297 sūdzības. Saeima 2025. gada 3. decembrī pieņēma grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz PVD inspektorus atbrīvot no pienākuma veikt mājas dzīvnieku labturības prasību ievērošanas uzraudzību, ja ir aizdomas vai sūdzības par normatīvu pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad pašvaldībām nepieciešama PVD iesaiste.
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