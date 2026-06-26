Eksperts par LVM kiberuzbrukumu: Drošības risinājumi nav tikuši līdzi tehnoloģijām

Parasti vājā vieta kiberdrošībā lielos un salīdzinoši daudzgadīgos uzņēmumos ir tas, ka tehnoloģijas ir attīstījušās, bet aizsardzības risinājumi nav pilnveidoti, norādīja informācijas tehnoloģijas (IT) drošības uzņēmumu grupas "Possible Security" vadītājs Kirils Solovjovs, komentējot kiberuzbrukumu AS "Latvijas valsts meži" (LVM).
Solovjovs norādīja, ka līdz šim Latvija, varbūt sakritības pēc, bijusi diezgan izolēta no lieliem mērķētiem uzbrukumiem, kas veikti ar mērķi nopelnīt naudu. Viņš piebilda, ka šajā gadījumā uzbrucēja profils liecina par motivāciju gūt peļņu.
Viņaprāt, šis ir viens no skaļākajiem šāda veida gadījumiem, ja ne pēdējo gadu laikā, tad visā Latvijas vēsturē. Lai gan iepriekš ir bijuši kiberincidenti ar būtisku ietekmi, šis gadījums, pēc viņa teiktā, ir kaut kas jauns.
Solovjovs skaidroja, ka uzbrucējs, kurš publiskojis informāciju par veiksmīgu uzbrukumu, kibernoziedzības tīklos ir aktīvs kopš pagājušā gada beigām. Līdz šim viņš vērsies pret organizācijām Krievijā, Brazīlijā un Nigērijā, bet šomēnes šim sarakstam pievienojusies arī Latvija. Parasti šādās vietnēs informācija tiek publicēta ar mērķi to pārdot vai arī vairot konkrētā nelegālā hakera reputāciju.
Runājot par kiberdrošību lielos un vienlaikus ilggadīgos uzņēmumos, Solovjovs uzsvēra, ka bieži vien tehnoloģijas ir attīstījušās, kamēr aizsardzība nav attīstīta. Nereti joprojām tiek izmantotas novecojušas konfigurācijas vai vecas, vienkāršas paroles.
Viņš norādīja, ka būtiski ir izprast, cik ļoti pēdējo 20 gadu laikā mainījusies izpratne par kiberdrošību. Lielās organizācijās, kur vēsturiski nav bijusi kvalitatīva drošības pārvaldība, nereti netiek pilnvērtīgi izsekots tam, vai visas agrākās ievainojamības ir novērstas. Šādās organizācijās iespējams sastapt sistēmas bez nepieciešamajiem atjauninājumiem, novecojušas konfigurācijas un paroles, kas neatbilst mūsdienu drošības prasībām.
Ja pirms 30 gadiem sešu vai astoņu simbolu parole tika uzskatīta par drošu, tad mūsdienās par to vairs nevar runāt.
Komentējot, kā šāds atgadījums varēja notikt valsts uzņēmumā, viņš norādīja, ka valstī kiberdrošība ir organizēta ar likumu un Ministru kabineta noteikumiem, bet uzraudzība nav tiešā padotībā. Viņš skaidroja, ka valsts iestādes atbild likuma priekšā par to, ka nodrošina minimālās prasības. Ja šāda uzlaušana ir notikusi, var pieļaut, ka kāda no minimālajām prasībām nav tikusi pilnvērtīgi ievērota, tomēr precīzas atbildes sniegs izmeklēšana.
Ja valsts iestāde vai komersants, arī tad, ja tas ir valsts īpašumā, neievēro kiberdrošības prasības, nav daudz efektīvu instrumentu, kā to piespiest darīt, norādīja Solovjovs. Viņš skaidroja, ka tiek veikti drošības testi, kurus paredz normatīvie akti, un atsevišķos gadījumos tiek pārbaudīta visa iestāde, izmantojot tā dēvētos sarkanās komandas testus, kuros tiek simulēts pilnvērtīgs kiberuzbrukums. Šādos testos speciālisti, kuri darbojas uz līguma pamata, veic tās pašas darbības, ko potenciāli veiktu īsts uzbrucējs.