Dienvidu saules vilinājums Karalkinu saimei ir izgaisis – realitātes seriāla "Ģimene burkā" varoņi Itālijā šobrīd piedzīvo pamatīgu emociju vētru. Skaistais sapnis par pārcelšanos ir atdūries pret skaudru ikdienu, un pat vienkārša pastaiga pa Boloņu pārvēršas par nopietnu pārbaudījumu viņu pacietības mēram un savstarpējām attiecībām.
Tā kā tveice un vietējā mentalitāte lika saprast, ka šī valsts nebūs viņu jaunās mājas, Karalkini nolēma mainīt plānus. Atlikušo laiku viņi izvēlējās vadīt kā parasti tūristi, pētot Boloņas vēsturisko centru. Pāvelam šis maršruts šķiet tīkams, jo arhitektūra viņam atsauc atmiņā Vecrīgu. Tomēr mieru izjauc mazā Vika, kura ar pudeli sāk dauzīt ielas malā esošos augus, izsaucot vecāku reakciju. Vendija mēģina meitu apsaukt: "Viktorija, tu neproti uzvesties vairs! Tevi tūlīt policists noķers un aiznesīs prom!"
Meiteni tas gan nebiedē, un viņa tikai pasmejas pretī. Vēlāk Vendija skaidro, ka šāds biedēšanas paņēmiens bijis vienīgais veids, kā tajā brīdī glābt situāciju, lai gan pati apzinās, ka no pedagoģijas viedokļa tas nav pareizi: "Tas bija izmisuma solis no vecākiem, aplamība audzināšanā. Piedodiet speciālisti bērnu audzināšanā, piedodiet!"
Pastaiga turpinās, un Vendija vēlas parādīt pārējiem kādu vietu, kas vizuāli atgādina Venēcijas kanālus. Tas izsauc Pāvela neizpratni – viņš nesaprot, kāpēc pēkšņi jāgriežas nost no līdzšinējā taisnā ceļa. Vendija par vīra iebildumiem tikai atteic: "Viņš vienmēr ir gudrāks!" Savukārt vēlāk, runājot kameru priekšā, viņa neslēpj savu aizkaitinājumu par tuvinieku kaprīzēm tveicē: "Mani sāk mazliet jau piebesīt šis te karstuma iespaids uz manu ģimeni! Nu, kāpēc viņi nevar baudīt Itāliju. Nu, kāpēc? Kāpēc mana bauda, mans prieks pārvēršas par ciešanām, nu?"
Galu galā mērķis tiek sasniegts, un ģimene nonāk pie apsolītā kanāla. Pāvelam nav reālas Venēcijas pieredzes, taču viņš piekrīt, ka līdzība varētu būt. Vendija gan norāda, ka šo vietu ar oriģinālu nesajauktu, nosakot: "Es esmu Venēcijā un mani nepiemānīsi! Pāvelu varbūt!"
Pie ūdens mazā Vika ievēro gultnē iemestās monētas un vēlas izdarīt to pašu. Māte paskaidro, kāpēc cilvēki tā dara – lai atgrieztos. Taču somiņa ar skaidru naudu ir palikusi viesnīcas numuriņā, un līdzi ir vienīgi maksājumu karte. Baidoties, ka bez rituāla neizdosies šeit nokļūt vēlreiz, Vika ierosina upurēt bankas karti, ko Vendija uztver ar smaidu, novērtējot bērna loģiku. Pāvels tikmēr piebilst, ka viņam nemaz nav vēlmes te atgriezties pārlieku lielā karstuma dēļ. Uz to Vendija reaģē, mierinot meitu: "Mēs bez tēta varam atgriezties, ja tētim ir par karstu!"
Mēģinājums iemūžināt ceļojuma mirkli kopbildē arī neizdodas gludi – Pāvels demonstratīvi neskatās objektīvā, izpelnoties Vendijas aizrādījumu: "Baba redzēs tavu neapmierināto seju!" Komunikācijas problēmas turpinās, kad Vika cenšas tēvam kaut ko stāstīt, bet Pāvels nespēj uztvert meitas domu. Šo situāciju Vendija rezumē ar sev ierasto ironiju: "Viktorija mēģināja kaut ko tētim paskaidrot –tētis īsti nesaprata. Vikai pietrūka pacietības skaidrot un viņa dusmojās uz tēti, ka viņš nesaprot, bet tajā pašā laikā nesaprata, ka problēma ir tajā, ka viņa neprot paskaidrot! Vienalga tētis vainīgs!"
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