Bezvēsts prombūtnē bijušais 1975. gadā dzimušais Dmitrijs Jahvarovs atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.
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Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pret personu nav vērsts noziedzīgs nodarījums.
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