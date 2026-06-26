Igaunijas policija atklājusi, ka ceļu satiksmes negadījumu Valgas apriņķī, kurā bojā gāja 50 gadus vecs vīrietis un vēl trīs cilvēki guva traumas, izraisīja automašīna ar Latvijas numurzīmēm, kuru likumsargi jau bija sākuši meklēt izsaukuma par bīstamu braukšanu dēļ, vēsta Igaunijas mediji.
24. jūnijā ap plkst. 13.30 ārkārtas palīdzības dienests saņēma ziņojumu par pelēku "Volvo" ar Latvijas numurzīmēm, kas uz Jehvi–Tartu–Valgas šosejas pie Ērustes ciema pārvietojās lielā ātrumā un veica bīstamus manevrus. Vēl pirms policijai izdevās automašīnu atrast, notika smagā avārija. Vienlaikus patruļa apturēja citu automašīnu, kas atbilda sākotnēji saņemtajam aprakstam.
Negadījums notika plkst. 14.06 Supas ciemā, aptuveni astoņus kilometrus no Valgas. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju 50 gadus vecais "Volvo" vadītājs lielā ātrumā devās Valgas virzienā un ietriecās kravas automašīnas aizmugurē. Pēc sadursmes vieglā automašīna nonāca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar automašīnu "Volkswagen Amarok".
"Volvo" vadītājs gāja bojā notikuma vietā,
savukārt "Volkswagen Amarok" vadītājs un divi pasažieri tika nogādāti slimnīcā. Kravas automašīnas vadītājs negadījumā necieta.
Policijas pārstāvis Andruss Reimā norādīja, ka gan kravas automašīnas vadītājs, gan "Volkswagen Amarok" vadītājs nebija reibumā un viņiem bija derīgas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Pēc sākotnējās informācijas visi negadījumā iesaistītie bija piesprādzējušies.
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