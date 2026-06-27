Latviešu aizsargs Alberts Šmits pēc nokļūšanas Ņujorkas "Rangers" komandā atzina, ka jūtas atvieglots pēc drafta un priecīgs par nonākšanu šādā organizācijā. Piektdien Šmitu Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā ar piekto numuru izvēlējās "Rangers", aizsargam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti vēsturē.
"Esmu laimīgs un tajā pat laikā atvieglots. Priecājos, ka mani paņēma "Rangers" un jūtos ļoti labi," sarunā ar medijiem pēc drafta sacīja 18 gadus vecais aizsargs.
Šmits pastāstīja, ka pirms drafta bijušas sarunas ar "Rangers" pārstāvjiem, tomēr tās bijušas vairāk par viņa personību. "Priecājos, kā tas ir izvērties," teica latvietis.
"Drafta laikā biju nedaudz satraucies, taču vienlaikus priecīgs," par drafta ceremonijas sākumu sacīja aizsargs. "Pēc mana vārda nosaukšanas sajutu atvieglojumu."
Šmits arī pastāstīja, ka viena no viņa priekšrocībām draftā bija iepriekšējā pieredze pieaugušo hokejā Somijā, par ko viņš ir pateicīgs savai komandai Mikeli "Jukurit", taču tagad esot pienācis laiks doties tālāk un sasniegt jaunu līmeni.
"Šobrīd vēl nedomāju par to, kas notiks nākotnē, bet izbaudu brīdi," par iespējamo spēlēšanu jau drīzumā "Rangers" rindās sacīja aizsargs. "Lietas nesasteidzu, dzīvoju šajā brīdī. Vienkārši esmu priecīgs, kā viss ir noslēdzies, cik laba organizācija mani ir izvēlējusies, un redzēsim, kas notiks nākotnē."
Pirms Šmita visaugstāk draftētais latviešu spēlētājs NHL bija Zemgus Girgensons, kuru Bufalo "Sabres" 2012. gadā izvēlējās ar 14. numuru.
2026. gada draftā pirmo numuru tika izvēlēts uzbrucējs Gevins Makena, kurš nonāca Toronto "Maple Leafs" komandā. Ar otro numuru tika draftēts zviedru uzbrucējs Ivars Stēnberjs, kuru izvēlējās Sanhosē "Sharks", ar trešo numuru Vankūveras "Canucks" izvēlējās uzbrucēju Keilebu Malhotru, bet ceturto drafta izvēli pirms dažām dienām no Čikāgas "Blackhawks" iemainījusī Bufalo "Sabres" izmantoja, lai izvēlētos aizsargu Deksonu Rūdolfu.
Šī gada NHL draftā varētu tikt izraudzīti vēl vairāki Latvijas hokejisti, starp kuriem varētu būt uzbrucēji Olivers Mūrnieks, Rūdolfs Bērzkalns un Bruno Osmanis, vārtsargs Patriks Plūmiņš un citi.
Līdz šim NHL draftā vienā gadā maksimālais latviešu spēlētāju skaits ir bijis trīs izvēlēti hokejisti. Pa trim Latvijas spēlētājiem draftēti piecas reizes - 1992., 2002., 2015., 2022. un 2024. gadā. Pērn neviens latvietis NHL draftā netika izvēlēts.
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