Valsts policija (VP) no trešdienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV), kura par to paziņoja otrdien pēc Ministru kabineta sēdes.
Braže skaidroja, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Braže atzīmē, ka Krievijas vēstniecība par to ir komunicējusi.
Viņa norādīja, ka pie Krievijas vēstniecības VP pārbaudīs apmeklētāju dokumentus. Braže uzsvēra, ka tādā pašā veidā dokumentu pārbaude notiek pie vairākām ārvalstu vēstniecībām Maskavā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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