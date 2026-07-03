Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1994. gadā dzimušo Edgaru Žundu, kurš šā gada 2. jūlijā ap pulksten 18.00 izgāja no adreses Olaines novada Olainē, Zeiferta ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazudušā vīrieša pazīmes: augums 184 cm, kalsnas miesas būves, tumši brūni, īsi mati, uz vēdera gaiši plankumi. Bija ģērbies pelēkos "Nike" sporta apavos, zilās džinsu biksēs, iespējams, bēšā džemperī. Līdzi bija melna "Nike" mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112, 67950255 vai 67085938.
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