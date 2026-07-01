Ugunsdzēsēji ap plkst. 4 no rīta pabeiguši darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur otrdien izcēlās plašs ugunsgrēks, apliecināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Cietušo ugunsgrēkā nav, apstiprināja dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Otrdienas pēcpusdienā izcēlās ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur dega noliktavas tipa ēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējās aptuveni 200 cilvēki, bet no apkārtējām ēkām evakuēti vēl 180 cilvēki.
Ugunsdzēsēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēma plkst. 15.52. Ņemot vērā lielo degšanas platību, blīvo apbūvi un ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, tika izsludināta augstākā ugunsgrēka bīstamības pakāpe. Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti plaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēki. Ap plkst. 18.30 ugunsgrēks tika lokalizēts.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) sociālajos tīklos pauda, ka iespējamais ugunsgrēka cēlonis varētu būt neuzmanīga rīcība ar autogēnu metāla konstrukciju griešanas darbu laikā.
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