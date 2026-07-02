Franču modele Tilāna Blondo, kuru bērnībā plaši pazina kā "skaistāko meiteni pasaulē", apprecējusies ar franču aktieri un dīdžeju Benu Atālu, vēsta ārvalstu mediji. Kāzas notika pirmdien Parīzē, un pāris dalījās ar fotogrāfijām un video sociālajos medijos.
Blondo pasaules uzmanību izpelnījās sešu gadu vecumā, kad 2006. gadā žurnāls "Vogue Enfants" viņu nodēvēja par "skaistāko meiteni pasaulē". Modeles karjeru viņa sāka jau četru gadu vecumā, sadarbojoties ar tādiem modes zīmoliem kā "Jean Paul Gaultier", "Dolce & Gabbana", "Versace", "Hugo Boss" un citiem. Vēlāk viņa kļuva arī par zīmola "L'Oréal Paris" vēstnesi.
Savukārt Atāls ir franču aktieris un dīdžejs. Viņš ir aktrises un dziedātājas Šarlotes Gensbūras un aktiera Ivana Atāla dēls, kā arī britu dziedātājas un aktrises Džeinas Birkinas mazdēls. Pāris attiecībās ir vairākus gadus, bet par saderināšanos publiski paziņoja šā gada martā.
25 gadus vecā Blondo un 29 gadus vecais Atāls civilās laulības ceremonijā mija gredzenus Parīzes 16. apgabala rātsnamā. Pēc ceremonijas jaunlaulātie devās prom ar klasisku "Porsche 356 Speedster" automobili.
Blondo sociālajos medijos publicēja vairākus ieskatus gatavošanās procesā un kāzu dienā. Viņa bija tērpusies franču zīmola "Eva Bouskila Bridal" radītā baltā kleitā ar apmetnim līdzīgu augšdaļu, bet matus rotāja balti ziedi. Kāzās piedalījās arī pāra suns, kas bija saposts melnbaltā smokinga stilā.
Pāris par saderināšanos paziņoja šā gada martā pēc ceļojuma Grieķijā. Toreiz Blondo sociālajos tīklos rakstīja: "Es pateicu "jā" savam labākajam draugam. Lai dzīvo mūsu kopīgā nākotne."
Pēc kāzām modele pauda neapmierinātību ar atsevišķu fotogrāfu rīcību, norādot, ka vairāki paparaci iekļuvuši rātsnama telpās un filmējuši ceremoniju. Blondo uzsvēra, ka vienmēr izturējusies ar cieņu pret fotogrāfiem, taču šoreiz esot pārkāptas privātuma robežas.
"Pastāv atšķirība starp publiska pasākuma fotografēšanu un iejaukšanos mirklī, kas pieder mūsu privātajai dzīvei. Es vienkārši vēlētos, lai šī robeža tiktu ievērota. Šajā dienā es nebiju temats — es vienkārši biju sieviete, kura apprecējās," norādīja modele.
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