Biedrības "Auto asociācija" valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs (AS), liecina informācija "Firmas.lv".
Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš patlaban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos.
Izmaiņas Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien, 27. jūnijā.
Jau ziņots, ka Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Kulbergs. Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.
Auto asociācija apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus.
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