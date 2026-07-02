Spēcīga divu vieglo automašīnu sadursme ceturtdien ap plkst. 22 uz Dienvidu tilta pie tirdzniecības centra "Akropole" beidzās ar abu vadītāju nonākšanu mediķu aprūpē. Policija pašlaik skaidro negadījuma apstākļus, tiek izskatīta arī versija, ka viens no autovadītājiem pie stūres varētu būt atradies alkohola reibumā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pēc avārijas Slāvu ielā ceļa malā atradās divas smagi bojātas vieglās automašīnas. Vienai no tām sadursmes spēks bija norāvis arī riteni.
"Volvo" vadītājs Anžejs stāstīja, ka pa Krasta ielu devies Dienvidu tilta virzienā, lai nokļūtu mājās Pļavniekos. Viņš norādīja, ka pirms pārkārtošanās pārliecinājies, ka aiz viņa neviena nav, taču neilgi pēc manevra lielā ātrumā pietuvojies "Audi", kas ietriecies viņa automašīnas aizmugurējā daļā.
Pēc negadījuma Anžejs nosūtījis automašīnas fotogrāfijas draudzenei, kuras tēvs ir inženieris. Viņš, aplūkojot bojājumus, pieļāvis, ka abu automašīnu ātruma starpība sadursmes brīdī varēja būt vismaz 50 kilometri stundā.
Notikuma vietā ieradās arī "Volvo" īpašniece Jeļena. Sieviete atzina, ka pēc negadījuma, visticamāk, automašīnu vairs nebūs iespējams izmantot un viņai ir žēl par notikušo.
Sadursmes spēks bija tik liels, ka abās automašīnās nostrādāja drošības gaisa spilveni. Traumas guva abi autovadītāji. Anžejs cieta salīdzinoši viegli, savukārt 20 gadus vecais "Audi" vadītājs tika nogādāts slimnīcā. Anžejs stāstīja, ka pēc sadursmes otrs vadītājs izskatījies apdullis un viņam asiņojis deguns. Pats "Volvo" vadītājs guvis vien nelielus sasitumus un nobrāzumus.
Valsts policija pagaidām nevar apstiprināt, vai kāds no negadījumā iesaistītajiem autovadītājiem pie stūres bija sēdies alkohola reibumā.
Plašāk skatieties 1. jūlija "Degpunktā" sižetā.
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