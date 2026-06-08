Pasaules kausā futbolā jau sākušās izslēgšanas spēles, bet lielas emocijas sarūpēja grupu turnīra noslēgums.
No trešo vietu ieguvējām kā pirmā aiz svītras palika jau pirms turnīra politisko notikumu dēļ daudz apspriestā Irānas izlase, kas visās trijās spēlēs cīnījās neizšķirti. Pēdējā mačā pret Ēģipti (1:1) Šodža Halilzade kompensācijas laikā guva vārtus, kas tika atcelti aizmugures dēļ. Sociālajos tīklos diskusijas raisīja fakts, ka aiz irāniešu futbolista atradās arī ēģiptiešu aizsargs, taču aizmugure tiek skatīta pēc pirmspēdējā spēlētāja, šajā gadījumā vārtsargs bija pagājis uz priekšu cīņā par gaisa bumbu un vēl nebija atgriezies vārtos, līdz ar to pēdējais aizsargs neskaitās.
Vēl viens šoks Irānai nāca diennakti vēlāk grupu turnīra noslēdzošajā mačā starp Alžīriju un Austriju. Kompensācijas laika trešajā minūtē Rijads Mahrezs izvirzīja vadībā alžīriešus 3:2, bet pieliktā laika pēdējās sekundēs minūti iepriekš laukumā nākušais Saša Kaladžičs izrāva 3:3. Neizšķirts derēja abām šīm izlasēm, bet Irānu no grupu trešo vietu ieguvējām atbīdīja uz devīto pozīciju.
Izslēgšanas turnīram kvalificējās visas trīs rīkotājas, un Kanāda kā pirmā arī iesoļoja astotdaļfinālā – 1:0 pret Dienvidāfrikas Republiku, vienīgo precīzo sitienu kompensācijas laikā izdarot Stīvenam Eustakio. Meksika 1/16 finālā tiksies ar Ekvadoru, bet ASV – Bosniju un Hercegovinu.
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