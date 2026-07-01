Lietuvas valdība trešdien nolēma no nākamā gada 1. janvāra paaugstināt minimālo bruto mēnešalgu valstī par 8% — no pašreizējiem 1153 eiro līdz 1245 eiro.
Minimālā bruto stundas likme tiks paaugstināta no 7,05 eiro līdz 7,61 eiro.
Saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas datiem 2026. gada aprīlī Lietuvā aptuveni 145 000 strādājošo saņēma minimālo vai mazāku algu. No tiem 21 600 bija budžeta iestāžu darbinieki.
Tiek lēsts, ka zemāko ienākumu saņēmēju ikmēneša neto ienākumi palielināsies par 56 eiro, sasniedzot vismaz 902 eiro.
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