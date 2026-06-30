Autotransporta direkcija (ATD) 2026. gada jūnijā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē reģistrējusi jaunu mobilo lietotni taksometru pakalpojumu nodrošināšanai — "Smile Taxi", informē direkcijā.
Pakalpojumu plānots sniegt visā Latvijas teritorijā, piedāvājot atvērtu sadarbības platformu vietējiem un reģionālajiem taksometru pārvadātājiem.
Pašlaik uzņēmumam jau ir noslēgti līgumi ar vairākiem pakalpojuma nodrošinātājiem, savukārt, integrējot jaunus Latvijas partnerus un licencētos vadītājus, kopējo automobiļu skaitu platformā plānots palielināt līdz vairāk nekā 500, nodrošinot vienotus kvalitātes standartus un stabilu pieejamību visā valstī.
"Smile Taxi" konkurētspējas priekšrocība ir 24/7 operatoru atbalsts.
Atšķirībā no pilnībā automatizētajām ārvalstu platformām, kur pasažieri un vadītāji problēmsituācijās ir atkarīgi no digitālajiem risinājumiem, nevis tieša cilvēka atbalsta, "Smile Taxi" dispečeru centrs reālajā laikā kontrolē katru braucienu, garantējot augsta līmeņa drošību, kvalitātes kontroli un tūlītēju palīdzību jebkurā situācijā.
ATD atgādina, ka pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pārvadātājiem ir atļauts pasažieru izsaukumus saņemt tikai ar ATD reģistrētu pakalpojumu sniedzēju mobilo lietotņu starpniecību, savukārt taksometru pārvadātājiem tas ir viens no pasažieru izsaukuma saņemšanas veidiem paralēli izsaukumam pa telefonu, nolīgstot uz ielas vai taksometru stāvvietā.
Visi ATD reģistrētie tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēji ir norādīti ATD mājaslapā.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu ATD kompetencē ir izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.
Saskaņā ar Autopārvadājumu likumu ATD kompetencē ir ieviest Latvijā starptautiskās un Eiropas Savienības prasības starptautiskajās pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā. ATD nodrošina piekļuvi autopārvadājumu tirgum un atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina atļauju, licenču un citu dokumentu izsniegšanu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.
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