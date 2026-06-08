Kāda sieviete, būdama Rīgā, uzzinājusi, ka pie vīra uz laukiem atbraukusi mīļākā. Pati aizņemta, tāpēc piezvanījusi draudzenei, lai aizbrauc un mīļāko padzen.
Taču vārdiska izskaidrošanās nav iznākusi. Mīļākā izpalīdzīgo draudzeni izvilkusi aiz matiem no automobiļa un, sitot pret automobili, salauzusi viņai žokli. Lieta nonāca tiesā – par vidēji smagu miesas bojājumu nodarīšanu.
Nav zināms, kas notika aizkulisēs, bet tiesā panākts izlīgums un krimināllietu izbeidza. Mīļākajai nāksies samaksāt valstij 1850 eiro, ko valsts bija izmaksājusi cietušajai par ciešanām.
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