SIA "Apgāds "Kontinents"" ir pasludināts par maksātnespējīgu, liecina Maksātnespējas reģistra informācija.
Rīgas pilsētas tiesa kompānijas maksātnespējas procesu sākusi piektdien, 19. jūnijā. Par maksātnespējas administratoru iecelta Sintija Karstā.
Kreditoru pieteikšanās termiņš ir šā gada 27. jūlijs.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai šogad 18. jūnijā bija reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 12 035 eiro apmērā.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Apgāds "Kontinents"" pērn strādāja ar 301 313 eiro apgrozījumu un 428 859 eiro zaudējumiem.
"Apgāds "Kontinents"" reģistrēts 2001. gadā, un tā pamatkapitāls ir 28 400 eiro. Uzņēmums pieder Oļegam Mihaļevičam (51%) un Jevgēnijai Iļjenkovai (49%).
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu