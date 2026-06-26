Mājokļu tirgū turpinās cenu pieaugums, īpaši jauno projektu segmentā. Dati par plānotajiem darījumiem no nekustamo īpašumu vērtējumiem, kas tiek izmantoti finansēšanas lēmumu pieņemšanā rāda, ka jauno projektu segmentā šogad ir bijis cenu kāpums par 5% salīdzinot ar pērno gadu, un sagaidām, ka tas šogad turpināsies 5 līdz 10% robežās, liecina "Luminor" bankas dati.
"Balstoties uz īpašumu vērtējumiem, kas tiek izmantoti finansēšanas lēmumu pieņemšanā reāllaikā, redzam, ka cenas jauno mājokļu segmentā šogad aug par aptuveni 5%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Šāda dinamika sniedz priekšstatu par darījumiem, kas vēl tikai tiks noslēgti un ļauj izdarīt secinājumus par jauno mājokļu cenu līmeni, kas oficiālajā statistikā varētu parādīties tuvākā gada līdz pusotra gada laikā. Jauno projektu segmentā cenas par kvadrātmetru jau pārsniedz 2000 eiro robežu un tuvojas 3000 eiro. Savukārt pieprasītākās lokācijās, piemēram, Rīgas centrā vai Āgenskalnā, pircējiem jārēķinās ar 3000 līdz pat 5000 eiro par kvadrātmetru. [1] Ja otrreizējā tirgū cenu nosaka pircējs un pārdevējs jeb pieprasījums, tad pirmreizējā tirgū tās ir materiālu un darba spēka izmaksas, kas lielā mērā šobrīd jauno mājokļu tirgus cenas dzen uz priekšu.
Šobrīd jauno projektu skaits otrreizējā tirgū Latvijā ir zems,"
skaidro Kaspars Sausais, Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs.
Cenu kāpumu jauno projektu segmentā veicina pieprasījums pēc kvalitatīviem un energoefektīviem mājokļiem. Vienlaikus aktivitāte saglabājas arī otrreizējā mājokļu segmentā. Pērn populārākā kredītņēmēju izvēle bija kompakts trīsistabu dzīvoklis 602. sērijas projektā ar platību ap 60 kvadrātmetriem, liecina Luminor bankas dati. Kopumā Latvijā iedzīvotāji ar bankas atbalstu biežāk iegādājas īpašumus otrreizējā tirgū – vispopulārākie ir dzīvokļi sērijveida ēkās, kas veido 31 % no darījumiem. Līdztekus arvien pieaug arī interese par mājokļiem jaunajos projektos, kas pērn veidoja 27 % no visiem mājokļiem, kas iegādāti ar Luminor bankas atbalstu.
Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie provizoriskie dati liecina, ka 2026. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2025. gada 4. ceturksni, mājokļu cenas palielinājās par 1,2%. Jauniem mājokļiem cenas samazinājās par 2,1%, savukārt lietoti mājokļi bija par 1,9% dārgāki.
[1]No https://www.instagram.com/reel/DZfojf2CpKR/?igsh=OWJsNnd1bHhxbGg1
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