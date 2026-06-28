Minhenes tiesa piespriedusi cietumsodus 12 Nigērijas “romantiskajiem krāpniekiem”, kas specializējās uz mīlestību alkstošām sievietēm. Vācijas tiesu vēsturē šis bija pirmais tik liela mēroga process pret Nigērijas krāpnieku mafiju, tiesas izmeklēšana ilga 15 mēnešus un prasīja 91 sēdi.
Notiesātie ir vecumā no 34 līdz 55 gadiem, un viņiem piespriesti cietumsodi no trim gadiem un četriem mēnešiem līdz astoņarpus gadiem. Krāpnieki atzīti par vainīgiem līdzdalībā starptautiskā tīklā, kas izmantots, lai īstenotu ar romantiskām attiecībām saistītas krāpšanas un pēc tam atmazgātu iegūtos līdzekļus.
Blēži, piemēram, uzdevās par ASV karavīriem, kas dienē Tuvajos Austrumos, lika noticēt, ka viņiem pret nolūkoto upuri radušās romantiskas jūtas, un tad lūdza veikt naudas pārskaitījumus, lai palīdzētu segt izdomātus medicīnas, ceļojumu vai muitas izdevumus. Tiesa norādīja, ka upuri pārsvarā bija “sievietes, gados vecāki cilvēki vai cilvēki ar invaliditāti”.
Lielākā vienai personai izkrāptā summa, ko tiesa publiskoja, sasniedza aptuveni 235 000 eiro.
To samaksāja kāda sieviete, kura bija noticējusi viltus mīlas stāstam un tam, ka palīdz savam “partnerim” atrisināt izdomātas problēmas.
Izkrāptā nauda tālāk pārskaitīta noziedzīgajai organizācijai “Neo Black Movement of Africa”, kas pazīstama arī kā “Black Axe” (“Melnā cirvja ordenis”), kas tā bāzējas Nigērijā, taču darbojas visā pasaulē. Kopumā tiesa pierādīja vismaz 37 īpaši lielus naudas atmazgāšanas gadījumus, kuros saņemtās summas zibenīgi novirzītas uz Nigēriju.
2024. gada aprīlī Vācijas policija veica vērienīgu arestu vilni, vēršoties pret šo grupējumu pēc gadiem ilgas izmeklēšanas un vietējo izlūkdienestu veiktas novērošanas. Bavārijas policija ziņoja, ka par daudziem gadījumiem nav ziņots, jo upuri kaunējās par to, ka ļāvuši ar sevi tik ļoti manipulēt. Tas nozīmē, ka krāpnieku tīkla guvums ir daudz lielāks, nekā izdevies atklāt likumsargiem.
Šogad Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisijas priekšsēdētājs Olanipekuns Olukojede atzina, ka 60% šīs valsts universitāšu studentu ir iesaistīti kibernoziedzībā. Romantiskās krāpšanas kategorijā vēsturiski dominē Rietumāfrikas grupējumi, pagājušajā gadā vien upuri zaudēja vairāk, nekā 815 miljonus eiro, un šajā ziņā nigēriešu krāpniekus uzskata par vieniem no līderiem.
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