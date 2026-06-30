Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) interesēs piespriedusi brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem bez mantas konfiskācijas, kā arī probācijas uzraudzību uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem.
Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. gada līdz 2025. gadam ideoloģisku motīvu vadīta brīvprātīgi sadarbojās ar GRU un tās uzdevumā nelikumīgi vāca un tieši nodeva Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku "Spilve", mobilo sakaru priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, palīdzību Ukrainai, NATO aktivitātēm, kā arī citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā, informēja prokuratūra.
Ar šādām darbībām persona radīja apdraudējumu Latvijas drošības interesēm, tostarp valsts iekšējai drošībai un aizsardzības spējām.
Persona, kura vadīja spiegošanu, ir identificēta, un pret to izdalīts jauns kriminālprocess.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu